Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 180 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 050 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 12.04.2023 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 180 050 (+730) человек ликвидировано,
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- танков - 3646 (+2) ед.,
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- боевых бронированных машин - 7043 (+5) ед.,
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- артиллерийских систем – 2770 (+5) ед.,
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- РСЗО – 535 (+0) ед.,
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- средств ПВО - 282 (+0) ед.,
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- самолётов – 307 (+0) ед.,
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- вертолётов – 293 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2334 (+2),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5630 (+10) ед.,
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- специальной техники - 319 (+3).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.