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Продолжаются жестокие бои: в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении

Киев • УНН

 • 766323 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Хромового и у Богдановки", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Генштаба, подразделения сил обороны отбили около 18 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено 14 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 050 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.

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