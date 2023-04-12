Продолжаются жестокие бои: в Генштабе рассказали о ситуации на Бахмутском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Хромового и у Богдановки", - говорится в сообщении.
Детали
По данным Генштаба, подразделения сил обороны отбили около 18 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Дружба и Железное Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено 14 вражеских атак. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Невельское, Карловка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 180 050 человек, 3646 танков и сотен единиц военной техники.