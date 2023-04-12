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Бахмутський напрям: Сили оборони за добу знищили понад сотню окупантів та 6 складів боєприпасів

Бахмутський напрям: Сили оборони за добу знищили понад сотню окупантів та 6 складів боєприпасів

Київ • УНН

 • 664736 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках. Як повідомив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку за добу українські захисники знищили 126 окупантів, а також 6 польових складів боєприпасів, передає УНН.

Цитата

“Ворог продовжує атакувати в зоні нашої відповідальності – на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках. Зокрема, на Бахмутскому напрямку за цю добу він здійснив 225 обстрілів зі ствольної реактивної артилерії. Відбулося 22 бойових зіткнення, 5 авіаударів. Було знищено 126 окупантів, 184 зазнали поранень. Також було знищено бойову машину десанту ворога, радіолокаційну станцію та 6 польових складів боєприпасів”, – поінформував Череватий.

Деталі

Водночас Лимансько-Куп’янський напрямок залишається лідером по артилерійських обстрілах. Так, за добу ворог 414 разів обстрілював українські позиції. Також відбулося 9 боєзіткнень та 8 авіаударів – 50 окупантів знищено, 108 зазнали поранень. Знищено танк Т72, БПЛА “Орлан-10” та станцію РЕБ, сказав Череватий.

росія продовжує нести колосальні втрати у боях на Донбасі

Сергій Череватий також поінформував, що росія продовжує нести колосальні втрати в боях на Донбасі. Він пояснив, що окупанти за весь час змогли досягти лише проміжного успіху у боях на Бахмутському напрямку, який західні аналітики називать “м’ясними штурмами”.

“Російське керівництво, починаючи від генштабу та закінчуючи штабами фронтів та командувачів, за всю військову кампанію не показало жодного “ноу-хау”, якихось елементів нової війни. І те, що вони, наприклад, досягали якогось проміжного успіху на Бахмутському напрямку, було виключно за рахунок того, що західні аналітики назвали “м’ясними штурмами”. Тобто, екстенсивне, постійне, цілодобове, у режимі фактично “нон-стоп”, використання живої сили, з якої одна хвиля знищена – пішла інша. І це було єдине, що їм давало можливість хоч чогось досягати”, – додає Череватий.

Зараз окупанти діють малими тактичними групами, проте підсилені регуляної армією. Зокрема, сил терористичної організації пвк “вагнер” не вистачає, та через те, що ворог використовує виключно особовий склад як головну рушійну силу своїх атак, – він несе колосальні втрати.

Ба більше, речник додає, що кампанія очільника пвк “вагнер” євгенія пригожина не має успіху, оскільки “сарафанне радіо” в рф рознесло, що візит в Бахмут – це квиток в один кінець”.

“Плюс, до цього додається ще тертя та розбіжності між керівництвом міністерства оборони рф та пригожиним, оскільки він багато конфліктував з ними. Думаю, що всі ці нюанси у середньостроковій перспективі призведуть до того, що “вагнер” перестане бути потужною бойовою одиницею”, – підсумував Череватий.

Доповнення

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що наступ триває на чотирьох напрямках одночасно, але Бахмут прийняв на себе основний удар, там сконцентровано найбільші зусилля окупантів.

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