Бахмутское направление: Силы обороны за сутки уничтожили более сотни оккупантов и 6 складов боеприпасов

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“Враг продолжает атаковать в зоне нашей ответственности – на Бахмутском и Лиманско-Купянском направлениях. В частности, на Бахмутском направлении за эти сутки он совершил 225 обстрелов из ствольной реактивной артиллерии. Состоялось 22 боевых столкновения, 5 авиаударов. Было уничтожено 126 оккупантов, 184 получили ранения. Также было уничтожено боевую машину десанта врага, радиолокационную станцию и 6 полевых складов боеприпасов”, – проинформировал Череватый.

Детали

В то же время Лиманско-Купянское направление остается лидером по артиллерийским обстрелам. Так, за сутки враг 414 раз обстреливал украинские позиции. Также произошло 9 боестолкновений и 8 авиаударов – 50 оккупантов уничтожено, 108 получили ранения. Уничтожен танк Т72, БПЛА “Орлан-10” и станция РЭБ, сказал Череватый.

россия продолжает нести колоссальные потери в боях на Донбассе

Сергей Череватый также проинформировал, что россия продолжает нести колоссальные потери в боях на Донбассе. Он пояснил, что оккупанты за все время смогли достичь лишь промежуточного успеха в боях на Бахмутском направлении, который западные аналитики называют “мясными штурмами”.

“Российское руководство, начиная от генштаба и заканчивая штабами фронтов и командующих, за всю военную кампанию не показало ни одного “ноу-хау”, каких-то элементов новой войны. И то, что они, например, достигали какого-то промежуточного успеха на Бахмутском направлении, было исключительно за счёт того, что западные аналитики назвали “мясными штурмами”. То есть, экстенсивное, постоянное, круглосуточное, в режиме фактически “нон-стоп”, использование живой силы, из которой одна волна уничтожена – пошла другая. И это было единственное, что им давало возможность хоть чего-то достигать”, – добавляет Череватый.

Сейчас оккупанты действуют малыми тактическими группами, однако усилены регуляной армией. В частности, сил террористической организации чвк “вагнер” не хватает, и из-за того, что враг использует исключительно личный состав как главную движущую силу своих атак, – он несет колоссальные потери.

Более того, спикер добавляет, что кампания главы чвк “вагнер” евгения пригожина не имеет успеха, поскольку “сарафанное радио” в рф разнесло, что визит в Бахмут – это билет в один конец”.

“Плюс, к этому добавляется еще трения и разногласия между руководством министерства обороны рф и пригожиным, поскольку он много конфликтовал с ними. Думаю, что все эти нюансы в среднесрочной перспективе приведут к тому, что “вагнер” перестанет быть мощной боевой единицей”, – подытожил Череватый.

Дополнение

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наступление продолжается на четырех направлениях одновременно, но Бахмут принял на себя основной удар, там сконцентрированы наибольшие усилия оккупантов.