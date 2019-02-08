Госдеп США обвинил Россию в начале гонки вооружений

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом начала гонку вооружений, в которую США ее не втягивали. С таким утверждением выступила в четверг в интервью телеканалу PBS заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает УНН.