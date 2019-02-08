Госдеп США обвинил Россию в начале гонки вооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом начала гонку вооружений, в которую США ее не втягивали. С таким утверждением выступила в четверг в интервью телеканалу PBS заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает УНН.
“Мы не пытаемся втянуть Россию в гонку вооружений. Мы продолжали соблюдать ДРСМД и все другие наши договоры о контроле над вооружениями, в то время как Россия допускала нарушения. Россия начала гонку вооружений. Она началась восемь лет назад, когда она (Россия) нарушила ДРСМД”, — заявила замгоссекретаря, обвинив Москву в том, что она “инициировала эту угрозу”.
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“Если вы позволите участнику договора нарушать его без каких-либо последствий, то вы подорвете эффективность всего контроля над вооружениями”, — добавила Томпсон.
По ее словам, США продолжают предоставлять России разведывательную информацию о нарушениях ею договора, но Москва отрицает эти данные.
Замгоссекретаря вновь напомнила, что после приостановки своих обязательств по ДРСМД США “могут проводить научные исследования и разработки” в этой сфере.
“Основой всего этого является безопасность и защита американского народа”, — заключила она.
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Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Москве о приостановлении участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начала процедуру выхода из него.
Также в этот день США передали официальную ноту о прекращении участия в ДРСМД всем участникам сделки.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о прекращении участия РФ в ДРСМД.