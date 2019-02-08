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Держдеп США звинуватив Росію у початку гонки озброєнь

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Росія порушила Договір про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) і таким чином почала гонку озброєнь, в яку США її не втягували. З таким твердженням виступила в четвер в інтерв’ю телеканалу PBS заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями і міжнародної безпеки Андреа Томпсон, передає УНН.

“Ми не намагаємося втягнути Росію в гонку озброєнь. Ми продовжували дотримуватися ДРСМД і всі інші наші договори про контроль над озброєннями, в той час як Росія допускала порушення. Росія почала гонку озброєнь. Вона почалася вісім років тому, коли вона (Росія) порушила ДРСМД”, — заявила заступник держсекретаря, звинувативши Москву в тому, що вона" ініціювала цю загрозу “.

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“Якщо ви дозволите учаснику договору порушувати його без будь-яких наслідків, то ви підірвете ефективність всього контролю над озброєннями”, — додала Томпсон.

За її словами, США продовжують надавати Росії розвідувальну інформацію про порушення нею договору, але Москва заперечує ці дані.

Заступник держсекретаря знову нагадала, що після припинення своїх зобов’язань по ДРСМД США “можуть проводити наукові дослідження і розробки” в цій сфері.

“Основою всього цього є безпека і захист американського народу”, — уклала вона.

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Нагадаємо, 2 лютого Вашингтон офіційно повідомив Москву про призупинення участі в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і початку процедури виходу з нього.

Також в цей день США передали офіційну ноту про припинення участі в ДРСМД всім учасникам угоди.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про припинення участі РФ в ДРСМД.

Як повідомляв УНН, раніше колишній генеральний секретар ЦК КПРС, екс-президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що світ знаходиться на межі нової гонки озброєнь і конфронтації.

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