Госдеп США: в НАТО готовят ответ на действия РФ в Керченском проливе
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Страны-союзники НАТО коллективно подготовят ответы, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение, которое она продемонстрировала у Керченского пролива, совершенно неприемлема. Об этом сегодня после министериала НАТО заявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент УНН.
"По этому вопросу (Украины - ред.) было много обсуждения сегодня", - сказал Госсекретарь.
По его словам, после обсуждений, проведенных на встрече министров НАТО с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным, была высказана четкая общая позиция всех членов о том, что действия России являются неприемлемыми и сдерживание должно быть восстановлено.
"Мы надеемся, что Россия вернет моряков, которых она захватила, и мы коллективно разработаем ответы, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение неприемлемо", - сказал Помпео.
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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.