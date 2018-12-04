Держдеп США: у НАТО готують відповідь на дії РФ у Керченській протоці
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Країни-союзники НАТО колективно підготують відповіді, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка, яку вона продемонструвала біля Керченської протоки, є абсолютно неприйнятною. Про це сьогодні після міністеріалу НАТО заявив Держсекретар США Майк Помпео, передає кореспондент УНН.
“Щодо цього питання (України — ред.) було багато обговорення сьогодні”, — сказав Держсекретар.
За його словами, після обговорень, проведених на зустрічі міністрів НАТО з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, була висловлена чітка спільна позиція всіх членів про те, що дії Росії є неприйнятними і стримування має бути відновлено.
“Ми сподіваємось, що Росія поверне моряків, яких вона захопила, і ми колективно розробимо відповіді, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка неприйнятна”, — сказал Помпео.
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Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.
Українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.
ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.