Госдеп США поддержал Чехию в ее дипломатическом конфликте с Россией

Детали

Госсекретарь США считает, что действия Чехии повысили безопасность как самой страны, так и всего Североатлантического альянса.

“Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер-министр Бабиш согласились с необходимостью сохранять единство и решимость в ответ на дестабилизирующие действия России”, — говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.

В апреле Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на чешском складе с боеприпасами в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов, а также исключила “Росатом” из числа участников тендера по чешской АЭС “Дукованы”.

Конфликт Праги и Москвы

В последнюю неделю взаимоотношения двух стран резко ухудшились.

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 дипломатов посольства Чехии в Москве. Все они должны покинуть Россию до конца 19 апреля. Таким образом, в штате посольства останутся только пять дипломатов.

Вечером в воскресенье в российский МИД был экстренно вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, где ему было объявлено о принятых мерах.

Они стали ответом на высылку из Праги 18 сотрудников посольства России, которых власти Чехии считают агентами ГРУ и СВР. Также Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.

Москва назвала обвинения Праги абсурдными и голословными.

Как заявил 19 апреля журналистам первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, также тогда временно исполняющий обязанности главы МИД республики — реакция России на высылку из Чехии 18 сотрудников посольства РФ оказалась сильнее, чем ожидалось с учетом существующей практики в таких случаях, поэтому в республике изучат дальнейшие возможные действия в связи с этим.

Дополнительные высылки

Позже министр иностранных дел республики Якуб Кулганек в интервью, опубликованном в четверг газетой Lidové noviny, заявил, что Чехия может выслать из Праги “примерно 60” сотрудников посольства РФ, если Россия до 12:00 (13:00 по киевскому времени) четверга, 22 апреля, не примет решение о возвращении в Москву объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. После того, как ответа не последовало — Прага анонсировала брифинг о ответных действиях.

В итоге правительство республики сообщило, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве РФ в Праге. Таким образом Чехия и Россия уравняют количество сотрудников в посольствах до 32.