Держдеп США підтримав Чехію у її дипломатичному конфлікті з Росією

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з чеським прем’єр-міністром Андрієм Бабішем, в ході якої вони обговорили відносини Москви і Праги, пише УНН з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США.

Деталі

Держсекретар США вважає, що дії Чехії підвищили безпеку як самої країни, так і всього Північноатлантичного альянсу.

“Блінкен підкреслив солідарність США з Чеською Республікою в її мужній відповіді на підривні і смертоносні дії Росії на чеській землі. Держсекретар Блінкен і прем’єр-міністр Бабіш погодилися з необхідністю зберігати єдність і рішучість у відповідь на дестабілізуючі дії Росії”, — йдеться в прес-релізі на сайті Держдепу.

У квітні Чехія звинуватила спецслужби РФ в причетності до вибуху на чеському складі з боєприпасами в 2014 році і вислала 18 російських дипломатів, а також виключила “Росатом” з числа учасників тендеру з чеської АЕС “Дуковани”.

Конфлікт Праги і Москви

В останній тиждень взаємини двох країн різко погіршилися.

Міністерство закордонних справ РФ оголосило персонами нон грата 20 дипломатів посольства Чехії в Москві. Всі вони повинні покинути Росію до кінця 19 квітня. Таким чином, в штаті посольства залишаться тільки п’ять дипломатів.

Увечері в неділю в російський МЗС був екстрено викликаний посол Чехії Вітезслав Півонька, де йому було оголошено про вжиті заходи.

Вони стали відповіддю на висилку з Праги 18 співробітників посольства Росії, яких влада Чехії вважає агентами ГРУ і СЗР. Також Чехія звинуватила російські спецслужби в причетності до вибухів на військових складах у Врбетіце в 2014 році.

Москва назвала звинувачення Праги абсурдними і голослівними.

Як заявив 19 квітня журналістам перший віцепрем’єр і глава МВС Чехії Ян Гамачек, також тоді тимчасово виконуючий обов’язки глави МЗС республіки — реакція Росії на висилку з Чехії 18 співробітників посольства РФ виявилася сильнішою, ніж очікувалося з урахуванням існуючої практики в таких випадках, тому в республіці вивчать подальші можливі дії в зв’язку з цим.

Додаткові висилки

Пізніше міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек в інтерв’ю, опублікованому в четвер газетою Lidové noviny, заявив, що Чехія може вислати з Праги “приблизно 60” співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга, 22 квітня, не прийме рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва. Після того, як відповіді не послідувало — Прага анонсувала брифінг про відповідні дії.

В результаті уряд республіки повідомив, що Чехія скорочує до числа чеських дипломатів в Москві кількість російських в посольстві РФ у Празі. Таким чином Чехія і Росія зрівняють кількість співробітників в посольствах до 32.

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