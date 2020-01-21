Госавиаслужба провела внеплановую проверку МАУ после авиакатастрофы в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Государственная авиационная служба Украины после авиакатастрофы украинского самолета "Боинг-737" возле аэропорта Тегерана осуществила проверку авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщили в Госавиаслужбе в ответ на информационный запрос УНН.
"Госавиаслужбой проведена в период с 9 по 11 января текущего года внеплановая проверка ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" по приказу Госавиаслужбы от 08.01.2020 No 13 ", - сообщили в Госавиаслужбе.
В ведомстве отметили, что проверка проводилась "с целью поддержания уровня безопасности полетов и проведения профилактики авиационных происшествий на авиационном транспорте в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 10 Воздушного кодекса Украины и пункта 4.5 раздела IV Правил сертификации эксплуатантов, осуществляющих эксплуатацию гражданских воздушных судов (самолетов ) с целью выполнения коммерческих транспортных перевозок согласно требованиям OPS 1, утвержденных приказом Министерства транспорта и связи Украины от 05.07.2010 No 430, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22.07.2010 под No 558/17853".
Также в ведомстве отметили, что "проверка летной годности всего гражданского флота будет проводиться Госавиаслужбой согласно составленному графику проверок".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после катастрофы в Иране самолета МАУ, на борту которого было 11 украинцев, анонсировал проверку летной годности всего гражданского флота.
Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что государственная авиационная служба Украины проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.