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Державіаслужба перевірить стан безпеки польотів МАУ - Гончарук

Державіаслужба перевірить стан безпеки польотів МАУ - Гончарук

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Державна авіаційна служба України проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Про це написав у своєму Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ", - написав Гончарук.

Додамо, до цього на брифінгу в аеропорту Бориспіль президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне заявив, що український Boeing 737, який зазнав катастрофи сьогодні поблизу Тегерана, був повністю справний. "Повітряне судно було справне", - заявив Дихне. Тоді ж, відповідаючи на питання журналіста УНН щодо анонсованої Президентом України перевірки льотної придатності всього цивільного флоту, він відповів, що "ми гарантуємо льотну справність всіх наших літаків, і високу кваліфікацію наших екіпажів".

Нагадаємо, низка світових авіакомпаній припиняють перельоти над територією Ірану та Іраку через обстріли американських військових баз. З 9 січня українським авіакомпаніям заборонять польоти над Іраном.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини”.

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. ЗМІ повідомляють про 13 членів екіпажу з України.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що МЗС наразі готує списки пасажирів літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, їх буде оприлюднено найближчим часом. Спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

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