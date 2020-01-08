Госавиаслужба проверит состояние безопасности полетов МАУ - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Государственная авиационная служба Украины проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом написал в своем Telegram-канале Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.
"Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ", - написал Гончарук.
Добавим, до этого на брифинге в аэропорту Борисполь президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне заявил, что украинский Boeing 737, потерпевший катастрофу сегодня вблизи Тегерана, был полностью исправен. "Воздушное судно было исправно", - заявил Дыхне. Тогда же, отвечая на вопрос журналиста УНН относительно анонсированной Президентом Украины проверки летной годности всего гражданского флота, он ответил, что "мы гарантируем летную исправность всех наших самолетов, и высокую квалификацию наших экипажей".
Напомним, ряд мировых авиакомпаний прекращают перелеты над территорией Ирана и Ирака из-за обстрелов американских военных баз. С 9 января украинским авиакомпаниям запретят полеты над Ираном.
Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.
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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время. Специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для вылета.