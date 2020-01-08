Авіакомпанії припиняють польоти над територією Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Ряд світових авіакомпаній припиняють перельоти над територією Ісламської республіки Іран та Іраку через обстріли американських військових баз, проведені Тегераном та катастрофу українського Boeing, пише УНН.
Національний авіаперевізник В’єтнаму — компанія Vietnam Airlines — вніс корективи в ряд своїх маршрутів у зв’язку з наростанням напруженості на Близькому Сході.
За його словами, зміни торкнулися рейсів, що пов’язують республіку з містами Європи. Коригування маршрутів було проведено таким чином, щоб здійснюють на європейському напрямку польоти лайнери авіакомпанії не заходили в потенційно небезпечний повітряний простір Ірану і Іраку.
Раніше найбільша в регіоні Південно-Східної Азії авіакомпанія Singapore Airlines заявила, що направляє свої літаки в обхід повітряного простору Ірану після удару, завданого їм по двом американським базам в Іраку. Про припинення польотів над територією Ірану оголосила і малайзійська авіакомпанія Malaysia Airlines.
Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям не використовувати повітряний простір над Іраном і Іраком, а також над Перською і Оманською затоками.
“У зв’язку з інформацією про існуючі ризики для безпеки міжнародних польотів цивільних повітряних суден до подальшого повідомлення Росавіація рекомендує не використовувати повітряний простір над територіями Ірану, Іраку, Перської та Оманської заток для польотів цивільних повітряних суден РФ, включаючи транзитні польоти”, — йдеться в telegram Росавіації.
Німецька авіакомпанія Lufthansa також призупинила польоти над Іраком і Іраном. “В даний час ми не літаємо над Іраном і Іраком. Безпека наших пасажирів і співробітників є пріоритетом”, — йдеться в повідомленні компанії.
Також польоти призупинила Air France. “В якості запобіжного заходу і в зв’язку з заявами про продовження ракетного обстрілу в Air France прийняли рішення призупинити всі польоти через повітряний простір Ірану і Іраку до подальшого розпорядження”, — заявив агентству представник компанії.
#Update Video of #Ukraine airlines #PS752 pic.twitter.com/MbGoGtStPF— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
У ніч ракетного удару Тегарана по базах США в Ірані розбився літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ). За останніми даними, на борту літака знаходилися 176 осіб; серед них 82 іранця, 63 канадця і 11 українців. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив. Йорданське видання Al-Hadath повідомило, що літак могли випадково збити іранською ракетою. Влада Ірану назвали причиною катастрофи загоряння двигуна.