Авиакомпании прекращают полеты над территорией Ирана

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109472 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111733 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110242 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121405 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103011 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106785 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107163 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131732 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130537 просмотра

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Авиакомпании прекращают полеты над территорией Ирана

Авиакомпании прекращают полеты над территорией Ирана

Киев  •  УНН

 • 17872 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Ряд мировых авиакомпаний прекращают перелеты над территорией Исламской республики Иран и Ирак из-за обстрелов американских военных баз, проведенные Тегераном и катастрофу украинского Boeing, пишет УНН.

Национальный авиаперевозчик Вьетнама — компания Vietnam Airlines — внес коррективы в ряд своих маршрутов в связи с нарастанием напряженности на Ближнем Востоке.

По его словам, изменения коснулись рейсов, связывающих республику с городами Европы. Корректировка маршрутов была произведена таким образом, чтобы совершающие на европейском направлении полеты лайнеры авиакомпании не заходили в потенциально опасное воздушное пространство Ирана и Ирака.

Ранее крупнейшая в регионе Юго-Восточной Азии авиакомпания Singapore Airlines заявила, что направляет свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана после удара, нанесенного им по двум американским базам в Ираке. О прекращении полетов над территорией Ирана объявила и малайзийская авиакомпания Malaysia Airlines.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

“В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты”, — говорится в telegram Росавиации.

Немецкая авиакомпания Lufthansa также приостановила полеты над Ираком и Ираном. “В настоящее время мы не летаем над Ираном и Ираком. Безопасность наших пассажиров и сотрудников является приоритетом”, — говорится в сообщении компании.

Также полеты приостановила Air France. “В качестве меры предосторожности и в связи с заявлениями о продолжении ракетных обстрелов в Air France приняли решение приостановить все полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до дальнейшего распоряжения”, — заявил агентству представитель компании.

#Update Video of #Ukraine airlines #PS752 pic.twitter.com/MbGoGtStPF

— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020

В ночь ракетного удара Тегарана по базам США в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ). По последним данным, на борту самолета находились 176 человек; среди них 82 иранца, 63 канадца и 11 украинский. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорания двигателя.

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