Авиакомпании прекращают полеты над территорией Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Ряд мировых авиакомпаний прекращают перелеты над территорией Исламской республики Иран и Ирак из-за обстрелов американских военных баз, проведенные Тегераном и катастрофу украинского Boeing, пишет УНН.
Национальный авиаперевозчик Вьетнама — компания Vietnam Airlines — внес коррективы в ряд своих маршрутов в связи с нарастанием напряженности на Ближнем Востоке.
По его словам, изменения коснулись рейсов, связывающих республику с городами Европы. Корректировка маршрутов была произведена таким образом, чтобы совершающие на европейском направлении полеты лайнеры авиакомпании не заходили в потенциально опасное воздушное пространство Ирана и Ирака.
Ранее крупнейшая в регионе Юго-Восточной Азии авиакомпания Singapore Airlines заявила, что направляет свои самолеты в обход воздушного пространства Ирана после удара, нанесенного им по двум американским базам в Ираке. О прекращении полетов над территорией Ирана объявила и малайзийская авиакомпания Malaysia Airlines.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.
“В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты”, — говорится в telegram Росавиации.
Немецкая авиакомпания Lufthansa также приостановила полеты над Ираком и Ираном. “В настоящее время мы не летаем над Ираном и Ираком. Безопасность наших пассажиров и сотрудников является приоритетом”, — говорится в сообщении компании.
Также полеты приостановила Air France. “В качестве меры предосторожности и в связи с заявлениями о продолжении ракетных обстрелов в Air France приняли решение приостановить все полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака до дальнейшего распоряжения”, — заявил агентству представитель компании.
#Update Video of #Ukraine airlines #PS752 pic.twitter.com/MbGoGtStPF— Aviation Newsroom (@Aviation_NewsTW) January 8, 2020
В ночь ракетного удара Тегарана по базам США в Иране разбился самолет “Международных авиалиний Украины” (МАУ). По последним данным, на борту самолета находились 176 человек; среди них 82 иранца, 63 канадца и 11 украинский. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить иранской ракетой. Власти Ирана назвали причиной катастрофы возгорания двигателя.