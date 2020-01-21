Державіаслужба провела позапланову перевірку МАУ після авіакатастрофи в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Державна авіаційна служба України після авіакатастрофи українського літака “Боїнг-737” біля аеропорту Тегерану здійснила перевірку авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. Про це повідомили у Державіаслужбі у відповідь на інформаційний запит УНН.
“Державіаслужбою проведена в період з 9 по 11 січня поточного року позапланова перевірка ПрАТ “Авіакомпанія „Міжнародні авіалінії України“ згідно з наказом Державіаслужби від 08.01.2020 No 13”, — повідомили в Державіаслужбі.
У відомстві зазначили, що перевірка проводилася “з метою підтримання рівня безпеки польотів та проведення профілактики авіаційних подій на авіаційному транспорті відповідно до пункту 4 частини другої статті 10 Повітряного кодексу України та пункту 4.5 розділу IV Правил сертифікації експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.07.2010 No 430, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.07.2010 за No 558/17853”.
Також у відомстві зазначили, що “перевірка льотної придатності всього цивільного флоту проводитиметься Державіаслужбою відповідно до складеного графіка перевірок”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після катастрофи в Ірані літака МАУ, на борту якого було попередньо 11 українців, анонсував перевірку льотної придатності всього цивільного флоту.
Крім того, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що державна авіаційна служба України проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”.
Літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.