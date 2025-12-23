$42.150.10
Депутатский "тариф" на землю: в Одесской области задержали главу земельной комиссии за взятку в 9,5 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В Одесской области задержали главу земельной комиссии горсовета, которая требовала $9,5 тыс. за аренду 95 гектаров земли. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Депутатский "тариф" на землю: в Одесской области задержали главу земельной комиссии за взятку в 9,5 тыс. долларов

В Одесской области СБУ и полиция задержали депутата одного из городских советов, которая превратила передачу земли в аренду в прибыльный бизнес. Будучи председателем комиссии по вопросам земельных отношений, она требовала деньги от местного жителя за право пользоваться участком площадью 95 гектаров. Чиновница прямо заявила: без взятки положительного решения комиссии не будет. Об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.

Детали

Депутат оценила свои "услуги" в 100 долларов за каждый гектар земли, что в сумме составило 9 500 долларов. Злоумышленница действовала осторожно, получая средства несколькими частями. 

НАБУ и САП разоблачили схему завладения 102 млн гривен на закупке динамической защиты для танков11.12.25, 12:46 • 2718 просмотров

Правоохранители задержали ее "на горячем" после того, как она получила 8 000 долларов и подтвердила, что вопрос с документами уже решен.

На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ей служебного положения, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды 

– сообщают в Национальной полиции Украины.

Следствие уже собрало достаточно доказательств для объявления подозрения. За вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупных размерах женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме реального срока, санкция статьи предусматривает полную конфискацию имущества. Сейчас продолжается процесс избрания меры пресечения, а правоохранители проверяют причастность депутата к другим аналогичным эпизодам.

Нанесли ущерб бюджету на более чем 3 млн гривен: в Днепре разоблачили трех человек, среди них - чиновник горсовета23.12.25, 15:49 • 534 просмотра

Степан Гафтко

