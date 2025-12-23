Депутатский "тариф" на землю: в Одесской области задержали главу земельной комиссии за взятку в 9,5 тыс. долларов
Киев • УНН
В Одесской области задержали главу земельной комиссии горсовета, которая требовала $9,5 тыс. за аренду 95 гектаров земли. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Одесской области СБУ и полиция задержали депутата одного из городских советов, которая превратила передачу земли в аренду в прибыльный бизнес. Будучи председателем комиссии по вопросам земельных отношений, она требовала деньги от местного жителя за право пользоваться участком площадью 95 гектаров. Чиновница прямо заявила: без взятки положительного решения комиссии не будет. Об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.
Депутат оценила свои "услуги" в 100 долларов за каждый гектар земли, что в сумме составило 9 500 долларов. Злоумышленница действовала осторожно, получая средства несколькими частями.
Правоохранители задержали ее "на горячем" после того, как она получила 8 000 долларов и подтвердила, что вопрос с документами уже решен.
На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленного ей служебного положения, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды
Следствие уже собрало достаточно доказательств для объявления подозрения. За вымогательство и получение неправомерной выгоды в крупных размерах женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме реального срока, санкция статьи предусматривает полную конфискацию имущества. Сейчас продолжается процесс избрания меры пресечения, а правоохранители проверяют причастность депутата к другим аналогичным эпизодам.
