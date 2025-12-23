Депутатський "тариф" на землю: на Одещині затримали голову земельної комісії за хабар у 9,5 тис. доларів

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 11304 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 11413 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 15051 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 11390 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 14221 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20739 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36791 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52427 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 81657 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44841 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.5м/с
77%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW23 грудня, 04:30 • 8084 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 33043 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 17713 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 11605 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 7116 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 11304 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 15051 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 81657 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 61123 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 89483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Юрій Ігнат
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеська область
Село
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 7414 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 11763 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 21945 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 24290 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 46772 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Опалення
MIM-104 Patriot

Депутатський "тариф" на землю: на Одещині затримали голову земельної комісії за хабар у 9,5 тис. доларів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На Одещині затримали голову земельної комісії міськради, яка вимагала $9,5 тис. за оренду 95 гектарів землі. Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Депутатський "тариф" на землю: на Одещині затримали голову земельної комісії за хабар у 9,5 тис. доларів

На Одещині СБУ та поліція затримали депутатку однієї з міських рад, яка перетворила передачу землі в оренду на прибутковий бізнес. Бувши головою комісії з питань земельних відносин, вона вимагала гроші від місцевого мешканця за право користуватися ділянкою площею 95 гектарів. Посадовиця прямо заявила: без хабаря позитивного рішення комісії не буде. Про це повідомляє Національна поліція, пише УНН.

Деталі

Депутатка оцінила свої "послуги" у 100 доларів за кожен гектар землі, що в сумі склало 9 500 доларів. Зловмисниця діяла обережно, отримуючи кошти кількома частинами. 

НАБУ та САП викрили схему заволодіння 102 млн гривень на закупівлі динамічного захисту для танків11.12.25, 12:46 • 2718 переглядiв

Правоохоронці затримали її "на гарячому" після того, як вона отримала 8 000 доларів та підтвердила, що питання з документами вже вирішено.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди 

– повідомляють у Національній поліції України.

Слідство вже зібрало достатньо доказів для оголошення підозри. За вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах жінці загрожує до 10 років ув’язнення. Окрім реального терміну, санкція статті передбачає повну конфіскацію майна. Наразі триває процес обрання запобіжного заходу, а правоохоронці перевіряють причетність депутатки до інших аналогічних епізодів.

Завдали збитків бюджету на понад 3 млн гривень: у Дніпрі викрили трьох осіб, серед них - посадовець міськради23.12.25, 15:49 • 482 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Нерухомість
Національна поліція України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Одеська область
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Україна