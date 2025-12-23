Депутатський "тариф" на землю: на Одещині затримали голову земельної комісії за хабар у 9,5 тис. доларів
Київ • УНН
На Одещині затримали голову земельної комісії міськради, яка вимагала $9,5 тис. за оренду 95 гектарів землі. Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
На Одещині СБУ та поліція затримали депутатку однієї з міських рад, яка перетворила передачу землі в оренду на прибутковий бізнес. Бувши головою комісії з питань земельних відносин, вона вимагала гроші від місцевого мешканця за право користуватися ділянкою площею 95 гектарів. Посадовиця прямо заявила: без хабаря позитивного рішення комісії не буде. Про це повідомляє Національна поліція, пише УНН.
Деталі
Депутатка оцінила свої "послуги" у 100 доларів за кожен гектар землі, що в сумі склало 9 500 доларів. Зловмисниця діяла обережно, отримуючи кошти кількома частинами.
НАБУ та САП викрили схему заволодіння 102 млн гривень на закупівлі динамічного захисту для танків11.12.25, 12:46 • 2718 переглядiв
Правоохоронці затримали її "на гарячому" після того, як вона отримала 8 000 доларів та підтвердила, що питання з документами вже вирішено.
На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди
Слідство вже зібрало достатньо доказів для оголошення підозри. За вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах жінці загрожує до 10 років ув’язнення. Окрім реального терміну, санкція статті передбачає повну конфіскацію майна. Наразі триває процес обрання запобіжного заходу, а правоохоронці перевіряють причетність депутатки до інших аналогічних епізодів.
Завдали збитків бюджету на понад 3 млн гривень: у Дніпрі викрили трьох осіб, серед них - посадовець міськради23.12.25, 15:49 • 482 перегляди