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Депутата на Полтавщине заподозрили в заказе убийства бизнесмена

Депутата на Полтавщине заподозрили в заказе убийства бизнесмена

Киев  •  УНН

 • 4473 просмотра

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СБУ задержала депутата облсовета и его водителя за попытку организации убийства владельца агрокомпании. Заказчик планировал завладеть бизнесом жертвы через подделку документов после инсценировки самоубийства.

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Полтавского областного совета на организации заказного убийства предпринимателя с Полтавщины, депутат задержан, сообщили в спецслужбе в пятницу, пишет УНН.

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, задержанный - депутат Полтавского областного совета от партии «За Майбутнє» Олег Дядик.

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины разоблачили депутата Полтавского областного совета на организации заказного убийства. По материалам дела, чиновник хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании для дальнейшего присвоения его бизнеса

- сообщили в СБУ.

Как установило расследование, чтобы совершить преступление, депутат привлек своего водителя. «За физическую расправу над аграрием он пообещал своему подчиненному 20 тыс. долларов США», - отметили в спецслужбе.

Установлено, что убийство планировалось на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат, как сообщается, пригласил туда предпринимателя якобы для обсуждения рабочих вопросов.

«Во время встречи киллер должен был накинуть петлю из веревки на шею потерпевшего и задушить его, а затем инсценировать повешение своей жертвы», - сообщили в СБУ.

После этого, как указали в СБУ, депутат планировал подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена, чтобы отметить себя доверенным лицом.

Сообщается, что обоих злоумышленников задержали «на горячем», когда они везли бизнесмена на место «деловой» встречи.

Депутату и его водителю сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (организация и соучастие в совершении законченного покушения на умышленное убийство).

СБУ задержала бывшего заместителя министра социальной политики Лебедцова - источник20.01.25, 12:16 • 24828 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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