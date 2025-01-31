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Депутата на Полтавщині запідозрили у замовленні вбивства бізнесмена

Депутата на Полтавщині запідозрили у замовленні вбивства бізнесмена

Київ • УНН

 • 26201 перегляди

СБУ затримала депутата облради та його водія за спробу організації вбивства власника агрокомпанії. Замовник планував заволодіти бізнесом жертви через підробку документів після інсценування самогубства.

Служба безпеки України викрила депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства підприємця з Полтавщини, депутата затримано, повідомили у спецслужбі у п'ятницю, пише УНН.

Як повідомили УНН джерела в правоохоронних органах, затриманий - депутат Полтавської обласної ради від партії "За Майбутнє" Олег Дядик.

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи, посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу

- повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія. "За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тис. доларів США", - зазначили у спецслужбі.

Встановлено, що убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат, як повідомляється, запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань.

"Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви", - повідомили у СБУ.

Після цього, як вказали у СБУ, депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Повідомляється, що обох зловмисників затримали "на гарячому", коли вони везли бізнесмена на місце "ділової" зустрічі.

Депутату та його водію повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство).

СБУ затримало ексзаступника міністра соцполітики Лебедцова - джерело 20.01.25, 12:16 • 24997 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
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