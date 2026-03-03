$43.230.13
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
13:15 • 10472 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 17338 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 16027 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 16733 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 21216 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 32652 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 104502 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 84871 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60870 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
Депутат Львовского облсовета подозревается в декларировании ложной информации - НАБУ

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Депутату горсовета Львовщины сообщено о подозрении в даче ложных показаний НАБУ и декларировании недостоверных данных. Он создал искусственные доказательства защиты и внес фиктивный заем в декларацию.

Депутат Львовского облсовета подозревается в декларировании ложной информации - НАБУ
Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины

Депутату одного из городских советов Львовской области сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний детективам НАБУ и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали

Как установило следствие, он дал ложные показания относительно заключения договора займа, который должен был бы оправдать происхождение активов обвиняемого должностного лица. Фактически он создал искусственные доказательства защиты.

Также он внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год, указав фиктивный заем третьему лицу. К тому же использовал поддельный договор и обратился в суд с иском о взыскании несуществующего долга.

Действия подозреваемого квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа);
    • ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа);
      • ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

        Ему может грозить лишение свободы от двух до пяти лет.

        Напомним

        Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов экс-нардепа, предателя Олега Царёва.

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
        Львовская область
        Министерство юстиции Украины
        Национальное антикоррупционное бюро Украины