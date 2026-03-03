Депутат Львовского облсовета подозревается в декларировании ложной информации - НАБУ

Фото: Национальное антикоррупционное бюро Украины

Депутату одного из городских советов Львовской области сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний детективам НАБУ и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали

Как установило следствие, он дал ложные показания относительно заключения договора займа, который должен был бы оправдать происхождение активов обвиняемого должностного лица. Фактически он создал искусственные доказательства защиты.

Также он внес недостоверные данные в собственную декларацию за 2024 год, указав фиктивный заем третьему лицу. К тому же использовал поддельный договор и обратился в суд с иском о взыскании несуществующего долга.

Действия подозреваемого квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа);

ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа);

ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Ему может грозить лишение свободы от двух до пяти лет.

