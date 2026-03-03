Депутат Львівської облради підозрюється в декларуванні неправдивої інформації - НАБУ

Фото: Національне антикорупційне бюро України

Депутату однієї з міських рад Львівської області повідомили про підозру у наданні завідомо неправдивих показань детективам НАБУ та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Деталі

Як встановило слідство, він надав неправдиві свідчення щодо укладення договору позики, який мав би виправдати походження активів обвинуваченого посадовця. Фактично він створив штучні докази захисту.

Також він вніс недостовірні дані до власної декларації за 2024 рік, вказавши фіктивну позику третій особі. До того ж використав підроблений договір та звернувся до суду з позовом про стягнення неіснуючого боргу.

Дії підозрюваного кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу);

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа);

ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Йому може погрожувати позбавлення волі від двох до п’яти років.

Нагадаємо

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів екснардепа, зрадника Олега Царьова.