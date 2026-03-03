$43.230.13
13:15 • 8774 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 15784 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
12:11 • 14894 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
11:55 • 15839 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 20640 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32313 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 103561 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
2 березня, 15:45 • 84593 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60719 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51648 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Депутат Львівської облради підозрюється в декларуванні неправдивої інформації - НАБУ

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Депутату міськради Львівщини повідомлено про підозру у наданні неправдивих показань НАБУ та декларуванні недостовірних даних. Він створив штучні докази захисту та вніс фіктивну позику до декларації.

Депутат Львівської облради підозрюється в декларуванні неправдивої інформації - НАБУ
Фото: Національне антикорупційне бюро України

Депутату однієї з міських рад Львівської області повідомили про підозру у наданні завідомо неправдивих показань детективам НАБУ та декларуванні недостовірної інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Деталі

Як встановило слідство, він надав неправдиві свідчення щодо укладення договору позики, який мав би виправдати походження активів обвинуваченого посадовця. Фактично він створив штучні докази захисту.

Також він вніс недостовірні дані до власної декларації за 2024 рік, вказавши фіктивну позику третій особі. До того ж використав підроблений договір та звернувся до суду з позовом про стягнення неіснуючого боргу.

Дії підозрюваного кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу);
    • ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа);
      • ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

        Йому може погрожувати позбавлення волі від двох до п’яти років.

        Нагадаємо

        Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів екснардепа, зрадника Олега Царьова.

        Євген Устименко

        СуспільствоПолітикаКримінал
        Львівська область
        Міністерство юстиції України
        Національне антикорупційне бюро України