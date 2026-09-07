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Деньги, здоровье и смысл жизни: украинцы рассказали, почему чувствуют себя счастливыми во время войны

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

Согласно данным КМИС, 71% украинцев считают себя счастливыми, вернувшись к уровню 2021 года. Сильнее всего на счастье влияют деньги, здоровье и смысл жизни.

Деньги, здоровье и смысл жизни: украинцы рассказали, почему чувствуют себя счастливыми во время войны

Несмотря на более чем четыре года полномасштабной войны, большинство украинцев по-прежнему оценивают свою жизнь положительно: 71% опрошенных говорят, что считают себя счастливыми, тогда как 16% называют себя несчастными. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Киевского международного института социологии, передает УНН.

Согласно информации, полученной социологами, показатель счастья вернулся к уровню конца 2021 года, еще до полномасштабного вторжения России.

Детали

Если подробнее разобрать эти 71%, то 31% украинцев прямо ответили, что считают себя счастливыми. Еще 40% выбрали более сдержанный вариант — "скорее да, чем нет". В то же время 11% опрошенных не смогли однозначно определиться и ответили "и да, и нет". Несчастными или скорее несчастными себя считают 16% украинцев. Из них 9% ответили "скорее нет, чем да", а еще 7% — просто "нет".

Впрочем, в КМИС сразу предостерегают: эти цифры вовсе не означают, что жить украинцам стало проще. Война продолжается, люди ежедневно сталкиваются с опасностью, потерями, финансовыми трудностями, стрессом и неопределенностью.

Почему уровень счастья восстановился после падения в 2024 году

КМИС спрашивает украинцев о счастье уже более 20 лет, поэтому можно увидеть, как менялись настроения общества.

В 2001 году счастливыми себя считали лишь 38% украинцев. К 2010 году этот показатель вырос до 65%.

Накануне большой войны, в декабре 2021 года, счастливыми себя называли около 70–71% украинцев. Примерно 15% тогда не считали себя счастливыми.

После начала полномасштабного вторжения резкого падения не произошло. В сентябре 2022 года счастливыми себя считали 68% опрошенных, а в мае 2023 года — 70%. Однако затем показатель начал снижаться.

В мае 2024 года счастливыми себя называли 61% украинцев, а в декабре того же года — уже 58%. После этого ситуация снова изменилась. В декабре 2025 года доля счастливых выросла до 69%, а в 2026 году — до 71%. То есть за полтора года показатель прибавил 13 процентных пунктов и фактически вернулся к довоенному уровню. Но здесь есть важный нюанс.

Количество тех, кто считает себя несчастным, почти не изменилось. В декабре 2024 года таких было около 16%, и в 2026 году — те же 16%. Зато резко стало меньше тех, кто колебался между положительной и отрицательной оценкой своей жизни. В декабре 2024 года ответ "и да, и нет" выбирали 25% опрошенных, а в 2026 году — лишь 11%. Иными словами, значительная часть украинцев перешла не от несчастья к счастью, а от неуверенности и противоречивых ощущений к более позитивному отношению к собственной жизни.

Возраст, деньги и здоровье: кто чаще считает себя счастливым

Результаты опроса также показали довольно понятную закономерность: на ощущение счастья сильно влияют возраст, материальное положение и здоровье.

Среди украинцев младше 40 лет счастливыми себя считают 75%. Среди людей в возрасте 70 лет и старше таких уже около 60%.

В КМИС отмечают, что в Украине уровень счастья постепенно снижается с возрастом.

Интересно, что во многих исследованиях в США и европейских странах картина иная: уровень субъективного благополучия там часто падает примерно до 45–50 лет, а затем снова начинает расти.

Не менее заметная связь прослеживается между счастьем и доходами. Среди людей с очень низким достатком счастливыми себя называют 48%. А среди наиболее обеспеченных — уже 91%.

Похожая ситуация и со здоровьем. Среди тех, кто оценивает свое здоровье как плохое или очень плохое, счастливыми себя считают примерно половина опрошенных. Среди людей с самой высокой самооценкой здоровья уровень счастья достигает 91%.

При этом здоровье и благосостояние тоже тесно связаны между собой. Среди самых бедных респондентов лишь 8% говорят, что у них хорошее здоровье. Среди наиболее обеспеченных таких уже 51%.

Смысл жизни тоже имеет значение

Еще один интересный момент, который заметили социологи, — связь между ощущением счастья и пониманием смысла собственной жизни. Среди тех, кто говорит, что не знает, в чем заключается смысл их жизни, счастливыми себя считают 41%. А среди тех, кто считает, что знает ответ на этот вопрос, таких уже 79%.

В КМИС напоминают, что ещё до начала полномасштабной войны исследования показывали связь счастья не только с деньгами или здоровьем, но и с образованием, семейными и интимными отношениями, ощущением стабильности и уверенностью в будущем.

Почему украинцы снова чаще называют себя счастливыми

Президент КМИС Владимир Паниотто обращает внимание на довольно парадоксальную ситуацию, которую социологи начали фиксировать ещё после начала большой войны. Объективно жизнь миллионов людей резко усложнилась: кто-то потерял жильё, кто-то работу или доходы, многие семьи были разделены, а опасность стала частью повседневности. Однако при этом некоторые субъективные показатели не только не рухнули, но иногда даже росли.

По словам Паниотто, причина в том, что счастье зависит не только от того, сколько у человека есть, но и от того, чего он ожидает от жизни и с кем себя сравнивает. Во время войны эти критерии сильно меняются. То, что в мирное время могло казаться большой проблемой, теперь нередко отходит на второй план. Зато значительно важнее становятся базовые вещи: чтобы близкие были живы, чтобы было где жить, была работа, возможность видеться с родными и сохранять привычный ритм жизни.

В КМИС считают, что одним из возможных объяснений нынешнего роста уровня счастья является психологическая адаптация к затяжной войне. За несколько лет люди восстановили многие повседневные практики: работают, учатся, поддерживают личные контакты, посещают культурные мероприятия и строят планы даже в условиях постоянной опасности. Война от этого не стала менее тяжёлой, но изменились ожидания людей и критерии, по которым они оценивают собственную жизнь.

Ещё один возможный фактор — отношение к будущему страны. В предыдущих исследованиях КМИС обнаружил довольно чёткую зависимость: чем оптимистичнее люди оценивали будущее Украины, тем чаще они называли себя счастливыми. Правда, в нынешнем опросе отдельного вопроса об оптимизме относительно будущего не было, поэтому напрямую доказать эту связь социологи не могут.

Ещё одно возможное объяснение — ощущение того, что Украина имеет больше возможностей влиять на ход войны.

В КМИС упоминают расширение возможностей Украины наносить дальнобойные удары по военным и другим важным объектам на территории России, а также успешные резонансные операции. Социологи предполагают, что такие события могут уменьшать ощущение беспомощности и, наоборот, усиливать ощущение того, что Украина способна не только выдерживать удары, но и сама активно влиять на ситуацию.

Впрочем, в КМИС подчёркивают: это лишь одна из гипотез, которую конкретно этот опрос не проверял.

Контекст

Опрос социологи КМИС проводили с 7 мая по 3 июня 2026 года методом телефонных интервью. Социологи опросили 2007 совершеннолетних граждан Украины, которые на момент исследования жили на подконтрольной правительству территории. В выборку также входили внутренне перемещённые лица с временно оккупированных территорий.

При этом опрос не проводили среди людей, которые остаются на временно оккупированных территориях, а также среди граждан Украины, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта20.03.26, 19:00 • 82146 просмотров

Александра Василенко

Общество
Военное положение
Война в Украине
Киевский международный институт социологии
Соединённые Штаты
Украина