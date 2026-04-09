Деньги точно разблокируем - Зеленский о кредите в 90 млрд евро от ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что финансовая помощь от ЕС в 90 млрд евро все-таки поступит Украине, несмотря на блокирование транша со стороны Венгрии. Об этом Зеленский заявил во время визита в Венгрию, передает УНН.

"Мы будем работать над этим вопросом. Вы знаете причину блокирования. Будем над этим работать. Деньги точно разблокируем. Вопрос 45 млрд транша первого на этот год… мы понимаем, что для нас это жизнь", - сказал Зеленский.

Он отметил, что часть средств пойдет на внутреннее производство, в частности оборонное - ожидается рекордный показатель в этой сфере.

"Я уверен, что мы разблокируем. Или найдем обход этому блокированию", - добавил Зеленский.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта заявили, что ЕС в декабре принял решение о 90 млрд евро кредита Украине, и так или иначе это выполнит.