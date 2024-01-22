Деньги на крови: сегодня состоится суд над экс-чиновником Одесской "экстренки", ему грозит до 8 лет лишения свободы
Сегодня состоится суд над экс-чиновником Одесской "экстренки".
Роману Гринкевичу планируют сегодня избрать меру пресечения
Роману Гринкевичу, подозреваемому в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, суд сегодня изберет меру пресечения. Ранее Гринкевич, который скрывался от правосудия, был задержан в Одессе после попытки незаконного пересечения границы.
ГБР показало кадры задержания Романа Гринкевича
В Одессе задержали Романа Гринкевича, фигуранта дела о поставках некачественной военной одежды.
Адвокаты подали апелляцию на арест бизнесмена Игоря Мазепы
Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы подали апелляционную жалобу на постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 349 млн гривен.
Украинцы не должны волноваться, европейская поддержка продолжается и будет продолжаться - Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверяет, что европейская поддержка Украины продолжается и будет продолжаться. Боррель подтвердил это перед встречей министров иностранных дел ЕС, где Украина является первым пунктом повестки дня.
Отслеживал базирование и вооружение ВСУ, а также наводил российские ракеты: в Николаеве задержан пособник оккупантов
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Николаеве информатора российских спецслужб, который собирал разведывательную информацию о Вооруженных силах Украины. Предполагалось, что его данные будут использованы для планирования ракетных и беспилотных ударов по объектам инфраструктуры города.
Борьба со снегом и гололедом: в Киевской области на дороги вывели 133 единицы спецтехники
По состоянию на 22 января к ликвидации последствий сложных зимних погодных условий в Киевской области привлечено 133 единицы спецтехники и 184 работника. Для посыпки дорог использовано более 4137 тонн песчано-соляной смеси, что обеспечило проезд автотранспорта.
Гибель рыбы в Винницкой области: почему рабочая группа, созданная соратниками Гройсмана по политическим мотивам, не хочет ставить точку в этой истории
Почему рабочая группа по гибели рыбы в Винницкой области не хочет ставить точку в этой истории.
Поставка некачественной одежды для ВСУ: правоохранители задержали Романа Гринкевича
При попытке пересечения границы задержали Романа Гринкевича, которого подозревают в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на сумму 1 миллиард гривен.
Враг ночью ударил ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть раненые
Российская армия нанесла ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области, ранив двух человек и повредив жилые дома и учебное заведение.