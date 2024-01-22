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Гроші на крові: сьогодні відбудеться суд над ексчиновником Одеської "екстренки", йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 17625 перегляди

Сьогодні відбудеться суд над ексчиновником Одеської "екстренки"

Сьогодні, 22 січня, о 14 годині Київський районний суд міста Одеса розгляне клопотання прокуратури про взяття під варту колишнього в.о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександра Михайленка. Про це УНН повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Судове засідання відбудеться у понеділок, 22 січня, о 14 годині, у приміщенні Київського районного суду Одеси

- розповіли в прокуратурі.

У суді прокуратура клопотатиме про взяття під варту Михайленка, а також про відсторонення від посади.

Ексчиновнику Одеської "екстренки" загрожує до восьми років ув’язнення – поліція19.01.24, 16:59 • 32408 переглядiв

Нагадаємо

19 січня слідчі Національної поліції України повідомили про підозру колишньому в.о. гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександру Михайленку.

Михайленко обіймав вказану посаду у 2022-23 роках. На цій посаді він налагодив схему закупівлі Z-бинтів "кровоспас" за завищеною ціною, на чому "наварив", за попередніми підрахунками правоохоронців, майже 500 тис. грн. За результатами проведення обшуку за місцем проживання Михайленка вилучено 53,5 тис. дол. та прострочене посвідчення "екстренки".

Додамо, у 2023 році в Одеській області змінився голова обласної військової адміністрації. Нині регіоном керує Олег Кіпер, колишній очільник столичної прокуратури. Сферу охорони здоров'я і наведення там ладу він назвав пріоритетом. Раніше він змінив керівництво щонайменше п'яти обласних медичних центрів, зокрема і Центру екстреної допомоги.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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