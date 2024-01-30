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День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января

День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 04:33  •  17136 просмотра

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Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Деятельность этих специалистов направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа

Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Событие было основано в 2011 году, согласно приказу министра обороны.

Деятельность специалистов военно-социального управления ВСУ направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа.

Они реализуют задачи по организации гуманитарного и социального обеспечения деятельности ВСУ, отвечают за организацию воспитательной работы, профилактику правонарушений в армейской среде, осуществляют мониторинг морально-психологического состояния личного состава войск и состояния воинской дисциплины.

Также сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Дня школьного ненасилия и мира. Инициатором события в 1964 году выступил испанский поэт Льоренсо Видаль.

Дата выбрана в честь идеолога философии ненасилия Махатмы Ганди, который именно 30 января 1948 года погиб от рук религиозных фанатиков.

Ежегодно в этот день во многих образовательных учреждениях проводятся лекции и мероприятия, направленные на поддержание и распространение идеи ненасилия.

Еще 30 января - это Международный день круассана. Событие было основано в США, но стало довольно быстро популярным во многих странах мира.

Многие люди ошибочно считают, что родиной круассанов является Франция, но это не так.

Оригинальный круассан назывался Kipfel и появился в Австрии в 1683 году. Август Цанг, австрийский артиллерийский офицер, привез круассан во Францию, когда открыл свою венскую пекарню в Париже.

По церковному календарю сегодня Собор трех святых - церковь восстанавливает память Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Все трое были выдающимися проповедниками, написали много произведений на религиозную тематику. Василий Великий был основателем христианской церкви в Каппадокии, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст были архиепископами Константинополя.

Именины 30 января празднуют Василий, Григорий, Иван, Петр, Степан.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ, Міжнародний день круасану. Що ще можна відзначити 30 січня
The Day of the Specialist of the Military and Social Management of the Armed Forces of Ukraine, International Croissant Day. What else can be celebrated on January 30
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День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января

Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Деятельность этих специалистов направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа

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