День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января
Киев • УНН
Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Деятельность этих специалистов направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа
Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Событие было основано в 2011 году, согласно приказу министра обороны.
Деятельность специалистов военно-социального управления ВСУ направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа.
Они реализуют задачи по организации гуманитарного и социального обеспечения деятельности ВСУ, отвечают за организацию воспитательной работы, профилактику правонарушений в армейской среде, осуществляют мониторинг морально-психологического состояния личного состава войск и состояния воинской дисциплины.
Также сегодня можно присоединиться к мероприятиям по случаю Дня школьного ненасилия и мира. Инициатором события в 1964 году выступил испанский поэт Льоренсо Видаль.
Дата выбрана в честь идеолога философии ненасилия Махатмы Ганди, который именно 30 января 1948 года погиб от рук религиозных фанатиков.
Ежегодно в этот день во многих образовательных учреждениях проводятся лекции и мероприятия, направленные на поддержание и распространение идеи ненасилия.
Еще 30 января - это Международный день круассана. Событие было основано в США, но стало довольно быстро популярным во многих странах мира.
Многие люди ошибочно считают, что родиной круассанов является Франция, но это не так.
Оригинальный круассан назывался Kipfel и появился в Австрии в 1683 году. Август Цанг, австрийский артиллерийский офицер, привез круассан во Францию, когда открыл свою венскую пекарню в Париже.
По церковному календарю сегодня Собор трех святых - церковь восстанавливает память Василия Великого Кесарийского, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Все трое были выдающимися проповедниками, написали много произведений на религиозную тематику. Василий Великий был основателем христианской церкви в Каппадокии, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст были архиепископами Константинополя.
Именины 30 января празднуют Василий, Григорий, Иван, Петр, Степан.
День специалиста военно-социального управления ВСУ, Международный день круассана. Что еще можно отметить 30 января
Сегодня, 30 января отмечается День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Деятельность этих специалистов направлена на повышение боеспособности украинской армии, укоренение в обществе ее положительного имиджа
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