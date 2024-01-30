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День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ, Міжнародний день круасану. Що ще можна відзначити 30 січня

День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ, Міжнародний день круасану. Що ще можна відзначити 30 січня

Київ • УНН

 • 31217 перегляди

Сьогодні, 30 січня відзначається День спеціаліста військо-соціального управління Збройних сил України. Діяльність цих фахівців спрямована на підвищення боєздатності української армії, укорінення в суспільстві її позитивного іміджу

Сьогодні, 30 січня відзначається День спеціаліста військо-соціального управління Збройних сил України, пише УНН.

Подія була започаткована у 2011 році, згідно наказу міністра оборони.

Діяльність фахівців військово-соціального управління ЗСУ спрямована на підвищення боєздатності української армії, укорінення в суспільстві її позитивного іміджу.

Вони реалізують завдання з організації гуманітарного та соціального забезпечення діяльності ЗСУ, відповідають за організацію виховної роботи, профілактику правопорушень в армійському середовищі, здійснюють моніторинг морально-психологічного стану особового складу військ і стану військової дисципліни.

Також сьогодні можна долучитися до заходів з нагоди Дня шкільного ненасильства та миру. Ініціатором події у 1964 році виступив іспанський поет Льоренсо Відаль.

Дата обрана на честь ідеолога філософії ненасильства Махатми Ганді, який саме 30 січня 1948 року загинув від рук релігійних фанатиків.

Кожного року цього дня у багатьох освітніх закладах проводяться лекції та заходи, спрямовані на підтримання та розповсюдження ідеї ненасильства.

Ще 30 січня – це Міжнародний день круасану. Подія була започаткована у США, але стала досить швидко популярною у багатьох країнах світу.

Багато людей помилко вважать, що батьківщиною круасанів є Франція, але це не так.

Оригінальний круасан називався Kipfel і з'явився в Австрії 1683 року. Август Цанг, австрійський артилерійський офіцер, привіз круасан до Франції, коли відкрив свою віденську пекарню в Парижі.

За церковним календарем сьогодні Собор трьох святих – церква взановує пам’ять Василя Великого Кесарійського, Григорія Богослова та Івана Златоустого.

Усі троє були видатними проповідниками, написало багато творів на релігійну тематику. Василь Великий був засновником християнської церкви у Каппадокії, Григорій Богослов та Іван Златоустий були архиєпископами Константинополя.

Іменини 30 січня святкують Василь, Григорій, Іван, Петро, Степан.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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makhatma-handiМахатма Ганді
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