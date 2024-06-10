День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня
Киев • УНН
Первую шариковую ручку в 1888 году запатентовал американец Джон Лауд. Однако, из-за несовершенства конструкции и плохих чернил изобретение американца не снискало популярности. В 30-х годах ХХ века созданием шариковой ручки заинтересовались венгерский журналист Ласло Биро и его брат-химик Дьердь Биро.
Сегодня, 10 июня, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в истории человечества, которым ежедневно пользуются миллионы людей на нашей планете – День шариковой ручки, пишет УНН.
Первую шариковую ручку в 1888 году запатентовал американец Джон Лауд. Однако, из-за несовершенства конструкции и плохих чернил изобретение американца не снискало популярности.
В 30-х годах ХХ века созданием шариковой ручки заинтересовались венгерский журналист Ласло Биро и его брат-химик Дьердь Бира в 1938 году они даже успели получить в Венгрии патент на шариковую ручку собственной конструкции.
В 1942 году, после эмиграции, братья Биро также получили патенты в Великобритании и Аргентине, и начали налаживать массовое производство шариковых ручек. В частности, для пилотов ВВС Великобритании.
Тем временем предприимчивый американец Милтон Рейнольдс разобрался в конструкции шариковой ручки братьев Биро, и именно 10 июня 1943 года запатентовал ее на свое имя в США.
Братья Биро пытались подать в суд на Рейнольдса, но безуспешно. В 50-е годы братья Биро продали свои патенты французу Марселю Бишу, который начал выпускать шариковые ручки под брендом "ВИС".
Любители сладких прохладных десертов сегодня отмечают Всемирный день мороженого.
Считается, что именно 10 июня 1786 года в США началась массовая продажа мороженого.
Представители одной из американских компаний предложили сделать эту дату Днем мороженого, и 10 июня 1979 году устроили грандиозную акцию, на которой раздавали мороженое бесплатно. Праздник быстро приобрел популярность в США, и распространился по всему миру.
С 2013 года 10 июня отмечается Международный день геральдики.
Считается, что именно 10 июня далекого 1128 года английский король Генрих и во время посвящения в рыцари своему будущему зятю щит, на котором были изображены три пары золотых львов.
Некоторые геральдисты считают именно этот предмет защиты воина одним из первых в истории настоящих гербов.
Геральдика играет большую роль в изучении истории, открытии интересных фактов прошлого. Она объясняет значение символических фигур, изображенных на гербах.
Современная геральдическая символика встречается очень часто: официальные символы других государств, эмблемы спортивных и развлекательных мероприятий, логотипы знаменитых брендов – все это расшифровывается с помощью науки геральдики.
Также сегодня, во второй понедельник июня, стартует Неделя здорового питания.
Правильное и сбалансированное питание может предупредить такие серьезные заболевания, как сердечные недуги, инсульт или диабет II типа, а также снижает риск заболеть некоторыми видами онкологических заболеваний. В случае болезни здоровое питание помогает быстрее выздороветь, а также предупреждает набор лишнего веса и ожирение.
Концепцию здорового питания отражает пищевая пирамида. В ее самой широкой части которой размещены овощи, фрукты, злаки, растительные масла, в средней - животной растительные белковые продукты. Чуть выше размещены молочные продукты ,а на вершине пирамиды находится пища с содержанием "быстрых" углеводов, такая как сладости, выпечка из белой муки, газированные напитки. Чем выше в пирамиде расположены продукты, тем меньше их должно быть в здоровом рационе.
По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Тимофея, епископа Прусского.
Тимофей был проповедником и богословом, обладал даром исцеления и чудом созидания.
После прихода к власти императора Юлиана Отступника и усиления гонений на христиан Тимофея бросили в тюрьму, епископа долго пытали, а затем казнили.
Именины 10 июня празднуют Тимофей, Дмитрий, Анастасия.
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День шариковой ручки, Всемирный день мороженого, Международный день геральдики. Что еще можно отметить 10 июня
Первую шариковую ручку в 1888 году запатентовал американец Джон Лауд. Однако, из-за несовершенства конструкции и плохих чернил изобретение американца не снискало популярности. В 30-х годах ХХ века созданием шариковой ручки заинтересовались венгерский журналист Ласло Биро и его брат-химик Дьердь Биро.
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