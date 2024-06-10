День кулькової ручки, Всесвітній день морозива, Міжнародний день геральдики. Що ще можна відзначити 10 червня

Сьогодні, 10 червня, відзначається подія присвячена одному з найкорисніших винаходів в історії людства, яким щодня користуються мільйони людей на нашій планеті – День кулькової ручки, пише УНН.

Першу кулькову ручку у 1888 році запатентував американець Джон Лауд. Однак, через недосконалість конструкції та погані чорнила винахід американця не здобув популярності.

У 30-х роках ХХ століття створенням кулькової ручки зацікавилися угорський журналіст Ласло Біро та його брат-хімік Дьєрдь Біро. У 1938 році вони навіть встигли отримати в Угорщині патент на кулькову ручку власної конструкції.

У 1942 році, після еміграції, брати Біро також отримали патенти у Великій Британії та Аргентині, та почали налагоджувати масове виробництво кулькових ручок. Зокрема, для пілотів ВПС Великої Британії.

Тим часом підприємливий американець Мілтон Рейнольдс розібрався у конструкції кулькової ручки братів Біро, і саме 10 червня 1943 року запатентував її на своє ім’я у США.

Брати Біро намагалися судитися з Рейнольдсом, але безуспішно. У 50-ті роки брати Біро продали свої патенти французу Марселю Бішу, який почав випускати кулькові ручки під брендом "ВІС".

Любителі солодких прохолодних десертів сьогодні відзначають Всесвітній день морозива.

Вважається, що саме 10 червня 1786 року у США розпочався масовий продаж морозива.

Представники однієї з американських компаній запропонували зробити цю дату Днем морозива, і 10 червня 1979 році влаштували грандіозну акцію, на якій роздавали морозиво безкоштовно. Свято швидко набуло популярності у США, і поширилося по всьому світу.

З 2013 року 10 червня відзначається Міжнародний день геральдики.

Вважається, що саме 10 червня далекого 1128 року англійський король Генріх І під час посвяти у лицарі своєму майбутньому зятю щит, на якому були зображені три пари золотих левів.

Деякі геральдисти вважають саме цей предмет захисту воїна одним із перших в історії справжніх гербів.

Геральдика відіграє велику роль у вивченні історії, відкритті цікавих фактів минулого. Вона пояснює значення символічних фігур, зображених на гербах.

Сучасна геральдична символіка зустрічається дуже часто: офіційні символи інших держав, емблеми спортивних та розважальних заходів, логотипи знаменитих брендів – все це розшифровується за допомогою науки геральдики.

Також сьогодні, у другий понеділок червня, стартує тиждень здорового харчування.

Правильне та збалансоване харчування може попередити такі серйозні захворювання, як серцеві недуги, інсульт чи діабет ІІ типу, а також знижує ризик захворіти деякими видами онкологічних захворювань. В разі хвороби здорове харчування допомагає швидше одужати, а також попереджає набір зайвої ваги та ожиріння.

Концепцію здорового харчування відображає харчова піраміда. В її найширшій частині якої розміщено овочі, фрукти, злаки, рослинні олії, в середній - тваринні й рослинні білкові продукти. Трохи вище розміщені молочні продукти, а на вершині піраміди знаходиться їжа з вмістом "швидких" вуглеводів, така як солодощі, випічка з білого борошна, газовані напої. Чим вище в піраміді розташовані продукти, тим менше їх має бути в здоровому раціоні.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Тимофія, єпископа Пруського.

Тимофій був проповідником і богословом, мав дар зцілення та дивотворення.

Після приходу до влади імператора Юліана Відступника і посилення гонінь на християн Тимофія кинули до в’язниці, Єпископа довго катували, а потім стратили.

Іменини 10 червня святкують Тимофій, Дмитро, Анастасія.