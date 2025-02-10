День борьбы с эпилепсией и День домового: что празднует мир 10 февраля

10 февраля мир отмечает сразу несколько важных дат: Международный день борьбы с эпилепсией, посвященный повышению осведомленности об этом заболевании, Всемирный день зернобобовых, что подчеркивает их роль в продовольственной безопасности и экологии, а также День домового - древний славянский праздник, связанный с духом домашнего уюта. Об этом сообщает УНН.

Международный день борьбы с эпилепсией (International Epilepsy Day) отмечается ежегодно во второй понедельник февраля. Он был основан в 2015 году по инициативе Международного бюро по эпилепсии (IBE) и Международной лиги борьбы с эпилепсией (ILAE). Основная цель этого дня - повышение осведомленности об эпилепсии, развеивание мифов о заболевании, а также поддержка людей, живущих с этим диагнозом.

Хотя многие страны имели собственные национальные дни борьбы с эпилепсией, не было единого глобального дня для привлечения внимания к этой болезни. Поэтому IBE и ILAE предложили учредить единый международный день, который бы объединил усилия правительств, медицинских учреждений, пациентских организаций и граждан в борьбе со стигматизацией и для обеспечения лучшего качества жизни людей с эпилепсией.

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День домового, или Праздник угощения домового - древний славянский праздник, который отмечают 10 февраля. Он связан с верованиями наших предков в домашнего духа, который оберегал дом, следил за порядком в хозяйстве и мог как помогать, так и подшучивать над хозяевами.

Когда-то люди верили, что каждый дом имеет своего домового - невидимого духа, который живет у печи, в кладовке или на чердаке. Он не просто наблюдал за жизнью семьи, но и влиял на события в доме: если хозяева были трудолюбивыми и заботливыми, домовой помогал им, а если они пренебрегали порядком или вели себя сварливо - он мог шалить, прятать вещи или даже создавать мелкие неприятности.

Чтобы заручиться его благосклонностью, славяне раз в год устраивали специальный день - угощали домового и просили его о покровительстве. Считалось, что именно в феврале он просыпается после зимней спячки и оценивает, хорошо ли хозяева вели себя в течение года.

Что делали в этот день?

Праздник был полон теплых домашних традиций. Накануне хозяйки старательно убирали дом, ведь чистота - залог хорошего настроения домового. После захода солнца оставляли для него угощение - немного каши, кусочек хлеба, молоко или даже ложку меда. Блюда клали в уютном месте, например, возле печи или на подоконнике. Если домовой был доволен, он должен был принести в дом покой, благополучие и защиту от злых сил.

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В этот день старались не ссориться - верили, что домовой не любит шума и ссор. Зато в семье царила особая атмосфера уюта: зажигали свечи, устраивали ужины в кругу семьи, рассказывали друг другу сказки или загадывали желания.

Дети часто играли в игру: пытались найти следы домового - проверяли, не исчезло ли угощение, или искали маленькие знаки его присутствия, например переставленные вещи.

Ежегодно 10 февраля в мире отмечают Всемирный день зернобобовых - день, посвященный одной из древнейших и ценнейших групп растений, которые играют важную роль в питании людей, сельском хозяйстве и даже в сохранении окружающей среды. Этот праздник появился по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которая в 2016 году объявила Международный год зернобобовых. Кампания оказалась настолько успешной, что уже в 2018 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение сделать это празднование ежегодным.

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Зернобобовые - это не просто продукты питания, а настоящие спасители для многих стран мира. Они содержат высокий уровень растительного белка, что делает их отличной альтернативой мясу, особенно для тех, кто не имеет доступа к животным продуктам. Например, в 100 г чечевицы содержится почти столько же белка, как в говядине. К тому же они богаты клетчаткой, витаминами и микроэлементами, что способствует здоровому пищеварению и поддерживает сердечно-сосудистую систему.

Но самое интересное то, что зернобобовые полезны не только для людей, но и для почвы и экологии. Они обладают уникальной способностью фиксировать азот в почве, что уменьшает потребность в искусственных удобрениях и способствует сохранению плодородия земли. Именно поэтому эти культуры считаются ключевыми в борьбе с изменениями климата, ведь их выращивание способствует уменьшению выбросов парниковых газов.

Во Всемирный день зернобобовых по всему миру проводятся разнообразные мероприятия. Одним из главных событий являются образовательные кампании, которые рассказывают о пользе нута, чечевицы, фасоли, гороха и других бобовых культур. В некоторых странах организуют кулинарные фестивали, где можно попробовать традиционные блюда, такие как индийский дал или ближневосточный хумус. Фермеры и агрономы в этот день делятся опытом по устойчивому выращиванию бобовых и обсуждают инновации в аграрном секторе.

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10 февраля православная церковь чтит память святого мученика Харлампия - одного из самых почитаемых раннехристианских святых, который стал символом стойкости в вере, милосердия и чудесного исцеления.

Кто такой святой Харлампий?

Святой Харлампий жил во II веке в Малой Азии, в городе Магнезия (ныне территория Турции). Он был епископом, который не только проповедовал христианство, но и отличался глубокой добротой и состраданием к людям. Однако в то время император Септимий Север (193-211 гг.) жестоко преследовал христиан, и Харлампий стал одной из его жертв.

Когда власти узнали, что епископ призывает людей поклоняться Христу, его схватили и подвергли страшным пыткам. По преданию, ему содрали кожу с тела, но он оставался стойким в вере. Глядя на его мужество, даже палачи были поражены - некоторые из них обратились в христианство. В конце концов святого казнили в возрасте 113 лет, а его смерть сопровождалась многочисленными чудесами.

Чудеса и почитание святого

После смерти Харлампия произошло чудо: земля содрогнулась, а многие язычники уверовали во Христа. С тех пор святого начали почитать как защитника от болезней, эпидемий и неожиданной смерти. Особенно его почитают в Греции, на Балканах и в православных странах.

Во многих церквях хранятся частицы его мощей, которым приписывают чудотворные свойства. Например, в Греции в монастыре Святого Стефана (Метеоры) хранится голова святого Харлампия, а его образы часто встречаются в православных храмах.

Как отмечают этот день?

10 февраля верующие молятся святому Харлампию о здоровье и защите от болезней. В народе верили, что этот святой может уберечь от чумных и холерных эпидемий. Поэтому его иконы часто ставили в домах и больницах.

В этот день в храмах проводят богослужения, во время которых читают молитвы за исцеление. Считается, что молитва к святому помогает при тяжелых болезнях, особенно если человек долго не может выздороветь.

Интересные народные традиции

- В древности 10 февраля называли «Харлампиев день» и верили, что в это время зима начинает постепенно терять силу.

- Хозяева выносили икону святого во двор, чтобы он охранял скот от болезней.

- Также существовало поверье: если в этот день идет снег - весна будет поздней, если же солнечно - скоро потеплеет.

Святой Харлампий и сегодня остается одним из самых почитаемых в православии. Его образ напоминает о силе веры, терпения и милосердия, которые могут победить даже самые тяжелые испытания.