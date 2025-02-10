День боротьби з епілепсією та День домового: що святкує світ 10 лютого

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 43784 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 104864 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139602 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198052 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160175 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146025 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122034 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109141 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103419 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157346 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 95928 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 105236 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 108219 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100074 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 107170 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 157349 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 156158 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 289311 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 317698 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 253183 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 18537 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 25508 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100074 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 81726 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 115547 перегляди
Актуальне
День боротьби з епілепсією та День домового: що святкує світ 10 лютого

День боротьби з епілепсією та День домового: що святкує світ 10 лютого

Київ • УНН

 • 27662 перегляди

10 лютого світ відзначає Міжнародний день боротьби з епілепсією, Всесвітній день зернобобових та слов'янське свято - День домовика. Кожне свято має свою унікальну історію та традиції святкування.

10 лютого світ відзначає одразу кілька важливих дат: Міжнародний день боротьби з епілепсією, присвячений підвищенню обізнаності про це захворювання, Всесвітній день зернобобових, що наголошує на їхній ролі в продовольчій безпеці та екології, а також День домовика – давнє слов’янське свято, пов’язане з духом домашнього затишку. Про це повідомляє УНН.

Міжнародний день боротьби з епілепсією (International Epilepsy Day) відзначається щороку у другий понеділок лютого. Він був започаткований у 2015 році за ініціативи Міжнародного бюро з епілепсії (IBE) та Міжнародної ліги боротьби з епілепсією (ILAE). Основна мета цього дня – підвищення обізнаності про епілепсію, розвіювання міфів про захворювання, а також підтримка людей, які живуть із цим діагнозом.

Хоча багато країн мали власні національні дні боротьби з епілепсією, не було єдиного глобального дня для привернення уваги до цієї хвороби. Тому IBE та ILAE запропонували заснувати єдиний міжнародний день, який би об’єднав зусилля урядів, медичних установ, пацієнтських організацій і громадян у боротьбі зі стигматизацією та для забезпечення кращої якості життя людей з епілепсією.

10 тривожних симптомів емоційного вигорання, які не можна ігнорувати04.02.25, 18:57 • 44229 переглядiв

День домовика, або Свято пригощання домовика – стародавнє слов’янське свято, яке відзначають 10 лютого. Воно пов’язане з віруваннями наших предків у домашнього духа, який оберігав оселю, слідкував за порядком у господарстві та міг як допомагати, так і жартувати над господарями.

Колись люди вірили, що кожен будинок має свого домовика – невидимого духа, який живе біля печі, у коморі або на горищі. Він не просто спостерігав за життям родини, а й впливав на події в домі: якщо господарі були працьовитими й дбайливими, домовик допомагав їм, а якщо вони нехтували порядком чи вели себе сварливо – він міг пустувати, ховати речі або навіть створювати дрібні неприємності.

Щоб заручитися його прихильністю, слов’яни раз на рік влаштовували спеціальний день – пригощали домовика та просили його про заступництво. Вважалося, що саме в лютому він прокидається після зимової сплячки та оцінює, чи добре господарі поводилися впродовж року.

Що робили у цей день?

Свято було сповнене теплих домашніх традицій. Напередодні господині старанно прибирали оселю, адже чистота – запорука гарного настрою домовика. Після заходу сонця залишали для нього частування – трохи каші, шматочок хліба, молоко або навіть ложку меду. Страви клали у затишному місці, наприклад, біля печі чи на підвіконні. Якщо домовик був задоволений, він мав принести у дім спокій, добробут і захист від злих сил.

7 міфів про ремені безпеки, які можуть коштувати вам життя01.02.25, 18:01 • 46883 перегляди

У цей день намагалися не сваритися – вірили, що домовик не любить галасу та чвар. Натомість у родині панувала особлива атмосфера затишку: запалювали свічки, влаштовували вечері у колі сім’ї, розповідали один одному казки або загадували бажання.

Діти часто грали у гру: намагалися знайти сліди домовика – перевіряли, чи не зникло частування, або шукали маленькі знаки його присутності, як-от переставлені речі.

Щороку 10 лютого у світі відзначають Всесвітній день зернобобових – день, присвячений одній з найдавніших і найцінніших груп рослин, які відіграють важливу роль у харчуванні людей, сільському господарстві та навіть у збереженні навколишнього середовища. Це свято з’явилося з ініціативи Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), яка у 2016 році оголосила Міжнародний рік зернобобових. Кампанія виявилася настільки успішною, що вже у 2018 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення зробити це святкування щорічним.

Тепла зима змусить аграріїв витратити більше на захист посівів від шкідників06.02.25, 13:06 • 39075 переглядiв

Зернобобові – це не просто продукти харчування, а справжні рятівники для багатьох країн світу. Вони містять високий рівень рослинного білка, що робить їх чудовою альтернативою м’ясу, особливо для тих, хто не має доступу до тваринних продуктів. Наприклад, у 100 г сочевиці міститься майже стільки ж білка, як у яловичині. До того ж вони багаті на клітковину, вітаміни та мікроелементи, що сприяє здоровому травленню та підтримує серцево-судинну систему.

Але найцікавіше те, що зернобобові корисні не тільки для людей, а й для ґрунту та екології. Вони мають унікальну здатність фіксувати азот у ґрунті, що зменшує потребу у штучних добривах і сприяє збереженню родючості землі. Саме тому ці культури вважаються ключовими у боротьбі зі змінами клімату, адже їх вирощування сприяє зменшенню викидів парникових газів.

У Всесвітній день зернобобових по всьому світу проводяться різноманітні заходи. Однією з головних подій є освітні кампанії, які розповідають про користь нуту, сочевиці, квасолі, гороху та інших бобових культур. У деяких країнах організовують кулінарні фестивалі, де можна скуштувати традиційні страви, такі як індійський дал чи близькосхідний хумус. Фермери та агрономи в цей день діляться досвідом щодо сталого вирощування бобових і обговорюють інновації в аграрному секторі.

Посівний календар на лютий 2025: коли садити, а коли краще зачекати31.01.25, 08:30 • 53852 перегляди

10 лютого православна церква вшановує пам’ять святого мученика Харлампія – одного з найшанованіших ранньохристиянських святих, який став символом стійкості у вірі, милосердя та чудесного зцілення.

Хто такий святий Харлампій?

Святий Харлампій жив у ІІ столітті в Малій Азії, в місті Магнезія (нині територія Туреччини). Він був єпископом, який не лише проповідував християнство, а й відзначався глибокою добротою та співчуттям до людей. Однак у той час імператор Септимій Север (193–211 рр.) жорстоко переслідував християн, і Харлампій став однією з його жертв.

Image

Коли влада дізналася, що єпископ закликає людей поклонятися Христу, його схопили і піддали страшним тортурам. За переказами, йому здерли шкіру з тіла, але він залишався стійким у вірі. Дивлячись на його мужність, навіть кати були вражені – деякі з них навернулися в християнство. Урешті-решт святого стратили у віці 113 років, а його смерть супроводжувалася численними чудесами.

Чудеса та шанування святого

Після смерті Харлампія сталося диво: земля здригнулася, а багато язичників увірували в Христа. Відтоді святого почали вшановувати як захисника від хвороб, епідемій та несподіваної смерті. Особливо його шанують у Греції, на Балканах та в православних країнах.

У багатьох церквах зберігаються частки його мощей, яким приписують чудотворні властивості. Наприклад, у Греції у монастирі Святого Стефана (Метеори) зберігається голова святого Харлампія, а його образи часто зустрічаються в православних храмах.

Як відзначають цей день?

10 лютого віруючі моляться святому Харлампію про здоров’я та захист від хвороб. У народі вірили, що цей святий може вберегти від чумних та холерних епідемій. Тому його ікони часто ставили в будинках і лікарнях.

У цей день у храмах проводять богослужіння, під час яких читають молитви за зцілення. Вважається, що молитва до святого допомагає при важких хворобах, особливо якщо людина довго не може одужати.

Цікаві народні традиції

• У давнину 10 лютого називали "Харлампіїв день" і вірили, що в цей час зима починає поступово втрачати силу.

• Господарі виносили ікону святого на подвір’я, щоб він охороняв худобу від хвороб.

• Також існувало повір’я: якщо в цей день йде сніг – весна буде пізньою, якщо ж сонячно – скоро потеплішає.

Святий Харлампій і сьогодні залишається одним із найбільш шанованих у православ’ї. Його образ нагадує про силу віри, терпіння і милосердя, які можуть перемогти навіть найважчі випробування.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
hretsiiaГреція
turechchynaТуреччина

Звернутися з питань розміщення реклами