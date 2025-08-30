День авиации Украины и Международный день жертв насильственных исчезновений: что еще отмечают 30 августа

Сегодня, 30 августа, отмечается День авиации Украины и Международный день жертв насильственных исчезновений. Также свой профессиональный день празднуют дальнобойщики, пишет УНН.

День авиации Украины

Праздник был введен 16 августа 1993 года по приказу президента Леонида Кравчука. Воздушное движение нашего государства охватывает пять районов – около 730 тыс. км2. В стране насчитывается большое количество аэропортов, самолетостроительных предприятий, авиационных школ, училищ, университетов. Кроме того, есть Международный центр подготовки. В Украине создана объединенная гражданско-военная система организации воздушного движения, есть морские авиационные бригады и эскадрилья, морская вертолетная эскадрилья.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Похищение людей и запугивание их близких и родных считается стратегией террора. С 1980 года количество похищенных и пропавших без вести при невыясненных обстоятельствах ежегодно достигает около 53 тысяч человек. В ООН также предупреждают о растущем числе сообщений о преследовании, запугивании и жестоком обращении со свидетелями и родственниками пропавших без вести.

День рождения электрического пылесоса

В этот день 1901 года англичанин Губерт Сесил Бут получил патент на свое изобретение – пылесос. На создание прибора его вдохновило устройство, с помощью которого сдували пыль с сидений в поездах. Губерт пришел к выводу, что было бы эффективнее всасывать пыль, а не сдувать.

День дальнобойщика

Эта профессия развивалась сначала в США, Канаде и Австралии. Впоследствии дальнобойщики появились во всем мире. Большую часть своей жизни дальнобойщики проводят в дороге, ночуя в мотелях и питаясь в придорожных кафе. Специфика этой работы привела к созданию целой субкультуры, своеобразного мировоззрения. В кабине грузовика позади сиденья водителя есть отсек для отдыха, который называется "спальник". В больших американских дальнобойных фурах иногда позади кабины находятся целые комнаты.

