День авиации Украины и Международный день жертв насильственных исчезновений: что еще отмечают 30 августа

29 августа, 14:32 • 34888 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 146808 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
29 августа, 12:17 • 126756 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
29 августа, 08:48 • 78185 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
29 августа, 06:38 • 88381 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
29 августа, 06:25 • 56347 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 111618 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
28 августа, 15:40 • 74514 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
28 августа, 13:53 • 70775 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 164407 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Удар по Киеву в ночь на 28 августа: ликвидация последствий обстрела завершенаPhoto29 августа, 19:38 • 10896 просмотра
Россия меняет военную тактику: отказ от бронетехники и ставка на штурмовые группы - ЦПД29 августа, 20:33 • 7280 просмотра
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде01:23 • 7550 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО02:05 • 7842 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине02:50 • 8240 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 103043 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 108218 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 146811 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
29 августа, 12:17 • 126758 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 111618 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Иван Федоров
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Украина
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 37666 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 174133 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 201811 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 202572 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 187327 просмотра
MIM-104 Patriot
«Калибр» (семейство ракет)
Старлинк
Фокс Ньюс
СВИФТ

День авиации Украины и Международный день жертв насильственных исчезновений: что еще отмечают 30 августа

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Сегодня, 30 августа, Украина отмечает День авиации. Также мир чтит Международный день жертв насильственных исчезновений, а дальнобойщики празднуют свой профессиональный день.

День авиации Украины и Международный день жертв насильственных исчезновений: что еще отмечают 30 августа

Сегодня, 30 августа, отмечается День авиации Украины и Международный день жертв насильственных исчезновений. Также свой профессиональный день празднуют дальнобойщики, пишет УНН.

День авиации Украины

Праздник был введен 16 августа 1993 года по приказу президента Леонида Кравчука. Воздушное движение нашего государства охватывает пять районов – около 730 тыс. км2. В стране насчитывается большое количество аэропортов, самолетостроительных предприятий, авиационных школ, училищ, университетов. Кроме того, есть Международный центр подготовки. В Украине создана объединенная гражданско-военная система организации воздушного движения, есть морские авиационные бригады и эскадрилья, морская вертолетная эскадрилья.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Похищение людей и запугивание их близких и родных считается стратегией террора. С 1980 года количество похищенных и пропавших без вести при невыясненных обстоятельствах ежегодно достигает около 53 тысяч человек. В ООН также предупреждают о растущем числе сообщений о преследовании, запугивании и жестоком обращении со свидетелями и родственниками пропавших без вести.

Украинский институт книги запустил онлайн-базу переводов украинской литературы28.08.25, 19:00 • 3060 просмотров

День рождения электрического пылесоса

В этот день 1901 года англичанин Губерт Сесил Бут получил патент на свое изобретение – пылесос. На создание прибора его вдохновило устройство, с помощью которого сдували пыль с сидений в поездах. Губерт пришел к выводу, что было бы эффективнее всасывать пыль, а не сдувать.

День дальнобойщика

Эта профессия развивалась сначала в США, Канаде и Австралии. Впоследствии дальнобойщики появились во всем мире. Большую часть своей жизни дальнобойщики проводят в дороге, ночуя в мотелях и питаясь в придорожных кафе. Специфика этой работы привела к созданию целой субкультуры, своеобразного мировоззрения. В кабине грузовика позади сиденья водителя есть отсек для отдыха, который называется "спальник". В больших американских дальнобойных фурах иногда позади кабины находятся целые комнаты.

Правнук Ивана Франко умер в день рождения выдающегося прадеда27.08.25, 12:07 • 3506 просмотров

