День авіації України та Міжнародний день жертв насильницьких зникнень: що ще відзначають 30 серпня
Київ • УНН
Сьогодні, 30 серпня, Україна відзначає День авіації. Також світ вшановує Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, а далекобійники святкують свій професійний день.
День авіації України
Свято було запроваджене 16 серпня 1993 року за наказом президента Леоніда Кравчука. Повітряний рух нашої держави охоплює п’ять районів – близько 730 тис. км2. У країні нараховується велика кількість аеропортів, літакобудівних підприємств, авіаційних шкіл, училищ, університетів. Окрім того, є Міжнародний центр підготовки. В Україні створена об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху, є морські авіаційні бригади й ескадрилья, морська гелікоптерна ескадрилья.
Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
Викрадення осіб та залякування їх близьких та рідних вважається стратегією терору. З 1980 року кількість викрадених та зниклих за нез’ясованих обставин щороку сягає близько 53 тисяч людей. В ООН також попереджають про зростаючу кількість повідомлень щодо переслідування, залякування та жорстокого поводження зі свідками та родичами зниклих осіб.
День народження електричного пилососа
У цей день 1901 року англієць Губерт Сесіл Бут отримав патент на свій винахід – пилосос. На створення приладу його надихнув пристрій, за допомогою якого здували пил із сидінь в потягах. Губерт прийшов до висновку, що було б ефективніше всмоктувати пил, а не здувати.
День далекобійника
Ця професія розвивалась спершу у США, Канаді та Австралії. Згодом далекобійники з’явилися в усьому світі. Більшу частину свого життя далекобійники проводять у дорозі, ночуючи у мотелях та харчуючись у придорожніх кафе. Специфіка цієї роботи призвела до створення цілої субкультури, своєрідного світогляду. У кабіні вантажівки позаду сидіння водія є відсік для відпочинку, який називається "спальник". У великих американських далекобійних фурах іноді позад кабіни знаходяться цілі кімнати.
