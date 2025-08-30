$41.260.06
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 34594 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 146028 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 126354 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 77921 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 88176 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 56286 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 111463 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 74450 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 70701 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 164359 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
День авіації України та Міжнародний день жертв насильницьких зникнень: що ще відзначають 30 серпня

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Сьогодні, 30 серпня, Україна відзначає День авіації. Також світ вшановує Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, а далекобійники святкують свій професійний день.

День авіації України та Міжнародний день жертв насильницьких зникнень: що ще відзначають 30 серпня

Сьогодні, 30 серпня, відзначається День авіації України та Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Також свій професійний день святкують далекобійники, пише УНН.

День авіації України

Свято було запроваджене 16 серпня 1993 року за наказом президента Леоніда Кравчука. Повітряний рух нашої держави охоплює п’ять районів – близько 730 тис. км2. У країні нараховується велика кількість аеропортів, літакобудівних підприємств, авіаційних шкіл, училищ, університетів. Окрім того, є Міжнародний центр підготовки. В Україні створена об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху, є морські авіаційні бригади й ескадрилья, морська гелікоптерна ескадрилья.

Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

Викрадення осіб та залякування їх близьких та рідних вважається стратегією терору. З 1980 року кількість викрадених та зниклих за нез’ясованих обставин щороку сягає близько 53 тисяч людей. В ООН також попереджають про зростаючу кількість повідомлень щодо переслідування, залякування та жорстокого поводження зі свідками та родичами зниклих осіб.

День народження електричного пилососа

У цей день 1901 року англієць Губерт Сесіл Бут отримав патент на свій винахід – пилосос. На створення приладу його надихнув пристрій, за допомогою якого здували пил із сидінь в потягах. Губерт прийшов до висновку, що було б ефективніше всмоктувати пил, а не здувати.

День далекобійника

Ця професія розвивалась спершу у США, Канаді та Австралії. Згодом далекобійники з’явилися в усьому світі. Більшу частину свого життя далекобійники проводять у дорозі, ночуючи у мотелях та харчуючись у придорожніх кафе. Специфіка цієї роботи призвела до створення цілої субкультури, своєрідного світогляду. У кабіні вантажівки позаду сидіння водія є відсік для відпочинку, який називається "спальник". У великих американських далекобійних фурах іноді позад кабіни знаходяться цілі кімнати.

