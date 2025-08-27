Правнук Івана Франка помер у день народження видатного прадіда

Правнук Івана Франка та внук Петра Франка Петро Галущак відійшов у вічність у день народження свого видатного прадіда. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника "Нагуєвичі" Богдан Лазорак, пише УНН.

Деталі

Як повідомив директор Державного історико-культурного заповідника "Нагуєвичі" Богдан Лазорак, Петро Галущак помер у ніч на 27 серпня о 4:00 після тяжкої хвороби, яка тривала протягом довгого часу.

Він був не лише відданим шанувальником спадщини свого легендарного прадіда Івана франка, але й батьком шістьох дітей, натхненником численних українських культурних ініціатив і пропагандистом ідеї "І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!".

Про час Чину похорону Родина і Музей-садиба Франків у Нагуєвичах повідомлять згодом – написав на своїй сторінці у Facebook Лазорак.

Нагадаємо

27 серпня 1856 року народився Іван Франко, видатний український письменник та поет. Він створив понад 6 тисяч творів, використовуючи близько сотні псевдонімів.