Правнук Івана Франка помер у день народження видатного прадіда

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 8402 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 17361 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 19012 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 90857 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 62429 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 133694 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 148128 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 149359 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58597 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153964 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
49%
751мм
Популярнi новини
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27 серпня, 02:20 • 19018 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 16857 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 12884 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters06:24 • 11039 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 5678 перегляди
Публікації
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 5286 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 17281 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 54933 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 52649 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 133646 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Нарендра Моді
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Німеччина
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 1198 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 2654 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 6090 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 16986 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 67415 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Боєприпаси
Долар США
KAB-1500L

Правнук Івана Франка помер у день народження видатного прадіда

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Петро Галущак, правнук Івана Франка, помер у ніч на 27 серпня після тривалої хвороби. Він був батьком шістьох дітей та активним пропагандистом українських культурних ініціатив.

Правнук Івана Франка помер у день народження видатного прадіда

Правнук Івана Франка та внук Петра Франка Петро Галущак відійшов у вічність у день народження свого видатного прадіда. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника "Нагуєвичі" Богдан Лазорак, пише УНН.

Деталі

Як повідомив директор Державного історико-культурного заповідника "Нагуєвичі" Богдан Лазорак, Петро Галущак помер у ніч на 27 серпня о 4:00 після тяжкої хвороби, яка тривала протягом довгого часу. 

Він був не лише відданим шанувальником спадщини свого легендарного прадіда Івана франка, але й батьком шістьох дітей, натхненником численних українських культурних ініціатив і пропагандистом ідеї "І Ти – Франко! І Ми усі – Франки!".

Про час Чину похорону Родина і Музей-садиба Франків у Нагуєвичах повідомлять згодом

– написав на своїй сторінці у Facebook Лазорак.

Нагадаємо

27 серпня 1856 року народився Іван Франко, видатний український письменник та поет. Він створив понад 6 тисяч творів, використовуючи близько сотні псевдонімів.

Степан Гафтко

СуспільствоКультура
Facebook