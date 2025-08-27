Правнук Ивана Франко умер в день рождения выдающегося прадеда

$41.400.03
07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32
Дональд Трамп
Александр Стабб
Нарендра Моди
Майя Санду
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Черниговская область
Харьков
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
Доллар США
KAB-1500L

Правнук Ивана Франко умер в день рождения выдающегося прадеда

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Петр Галущак, правнук Ивана Франко, умер в ночь на 27 августа после продолжительной болезни. Он был отцом шестерых детей и активным пропагандистом украинских культурных инициатив.

Правнук Ивана Франко умер в день рождения выдающегося прадеда

Правнук Ивана Франко и внук Петра Франко Петр Галущак ушел в вечность в день рождения своего выдающегося прадеда. Об этом сообщил директор Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи" Богдан Лазорак, пишет УНН.

Детали

Как сообщил директор Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи" Богдан Лазорак, Петр Галущак умер в ночь на 27 августа в 4:00 после тяжелой болезни, которая длилась в течение долгого времени.

Он был не только преданным почитателем наследия своего легендарного прадеда Ивана Франко, но и отцом шестерых детей, вдохновителем многочисленных украинских культурных инициатив и пропагандистом идеи "И Ты – Франко! И Мы все – Франки!".

О времени Чина похорон Семья и Музей-усадьба Франко в Нагуевичах сообщат позже

– написал на своей странице в Facebook Лазорак.

Напомним

27 августа 1856 года родился Иван Франко, выдающийся украинский писатель и поэт. Он создал более 6 тысяч произведений, используя около сотни псевдонимов.

Степан Гафтко

