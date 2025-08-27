Правнук Ивана Франко умер в день рождения выдающегося прадеда

Правнук Ивана Франко и внук Петра Франко Петр Галущак ушел в вечность в день рождения своего выдающегося прадеда. Об этом сообщил директор Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи" Богдан Лазорак, пишет УНН.

Детали

Как сообщил директор Государственного историко-культурного заповедника "Нагуевичи" Богдан Лазорак, Петр Галущак умер в ночь на 27 августа в 4:00 после тяжелой болезни, которая длилась в течение долгого времени.

Он был не только преданным почитателем наследия своего легендарного прадеда Ивана Франко, но и отцом шестерых детей, вдохновителем многочисленных украинских культурных инициатив и пропагандистом идеи "И Ты – Франко! И Мы все – Франки!".

О времени Чина похорон Семья и Музей-усадьба Франко в Нагуевичах сообщат позже – написал на своей странице в Facebook Лазорак.

Напомним

27 августа 1856 года родился Иван Франко, выдающийся украинский писатель и поэт. Он создал более 6 тысяч произведений, используя около сотни псевдонимов.