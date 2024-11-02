Демократы разрабатывают план противодействия манипуляциям Трампа на выборах-2024
Киев • УНН
Демократическая партия готовит стратегию в соцсетях для обеспечения спокойного подсчета голосов на выборах 2024 года. Партия предупреждает о возможных задержках с результатами и пытается предотвратить преждевременные заявления о победе.
Демократы готовятся к возможным манипуляциям Трампа на выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В контексте подготовки к выборам 2024 года Демократическая партия планирует активные действия в социальных сетях и медиа, чтобы призвать к спокойствию и терпению во время подсчета голосов. Это происходит на фоне заявлений кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который выразил намерение объявить о своей победе в день выборов, что вызвало беспокойство среди экспертов.
По информации, представители партии предупреждают, что результаты голосования могут быть известны не сразу, особенно в случае пересчета голосов в ключевых штатах. Трамп продолжает активную борьбу за поддержку избирателей против кандидата от демократов Камалы Харрис. Демократы пытаются предотвратить повторение ситуации, произошедшей в 2020 году, когда Трамп раньше времени объявил о своей победе.
Харрис будет более ястребиной, а Трамп непредсказуем - эксперт1 ноября 2024, 16:39 • 15725 просмотров