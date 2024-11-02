Демократы разрабатывают план противодействия манипуляциям Трампа на выборах-2024

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 59343 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 86750 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 100099 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 123010 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 140261 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 139679 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 138313 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 178302 просмотра

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131732 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Демократы разрабатывают план противодействия манипуляциям Трампа на выборах-2024

Демократы разрабатывают план противодействия манипуляциям Трампа на выборах-2024

Киев  •  УНН

02:48 • 2139 просмотра

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Демократическая партия готовит стратегию в соцсетях для обеспечения спокойного подсчета голосов на выборах 2024 года. Партия предупреждает о возможных задержках с результатами и пытается предотвратить преждевременные заявления о победе.

Демократы готовятся к возможным манипуляциям Трампа на выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В контексте подготовки к выборам 2024 года Демократическая партия планирует активные действия в социальных сетях и медиа, чтобы призвать к спокойствию и терпению во время подсчета голосов. Это происходит на фоне заявлений кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который выразил намерение объявить о своей победе в день выборов, что вызвало беспокойство среди экспертов.

По информации, представители партии предупреждают, что результаты голосования могут быть известны не сразу, особенно в случае пересчета голосов в ключевых штатах. Трамп продолжает активную борьбу за поддержку избирателей против кандидата от демократов Камалы Харрис. Демократы пытаются предотвратить повторение ситуации, произошедшей в 2020 году, когда Трамп раньше времени объявил о своей победе.

Харрис будет более ястребиной, а Трамп непредсказуем - эксперт1 ноября 2024, 16:39 • 15725 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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