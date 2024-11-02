Демократы разрабатывают план противодействия манипуляциям Трампа на выборах-2024

Демократы готовятся к возможным манипуляциям Трампа на выборах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В контексте подготовки к выборам 2024 года Демократическая партия планирует активные действия в социальных сетях и медиа, чтобы призвать к спокойствию и терпению во время подсчета голосов. Это происходит на фоне заявлений кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, который выразил намерение объявить о своей победе в день выборов, что вызвало беспокойство среди экспертов.

По информации, представители партии предупреждают, что результаты голосования могут быть известны не сразу, особенно в случае пересчета голосов в ключевых штатах. Трамп продолжает активную борьбу за поддержку избирателей против кандидата от демократов Камалы Харрис. Демократы пытаются предотвратить повторение ситуации, произошедшей в 2020 году, когда Трамп раньше времени объявил о своей победе.

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