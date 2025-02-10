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Демченко сообщил об обстановке на границе с Беларусью: есть ли угроза?

Демченко сообщил об обстановке на границе с Беларусью: есть ли угроза?

Киев  •  УНН

 • 3799 просмотра

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Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил об отсутствии нестандартных ситуаций на границе с Беларусью. Продолжается проверка боеготовности белорусских войск, украинские силовики ведут наблюдение за ситуацией.

На границе с Беларусью нестандартных ситуаций, или изменения обстановки не отмечается. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.  

Рядом нашей границы каких-то нестандартных ситуаций, или изменения обстановки, в том числе по перемещению техники или личного состава из подразделений армии Беларуси, мы не отмечаем

- сказал Демченко. 

По его словам, Беларусь пытаясь перебросить ответственность на Украину, подыгрывая России, постоянно будет проводить разного рода учения, как это было в январе и предыдущие годы.

Сейчас происходит проверка боеготовности отдельных частей и подразделений армии Беларуси, но наша задача наблюдать за тем на сколько ситуация может меняться и это делают подразделения разведки, Госпогранслужбы, Минобороны, и быть готовым к развитию любых ситуаций

 - заявил Демченко.

Дополнение

5 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может активнее использовать Беларусь для угроз соседним странам. По его словам, весной, летом или осенью путин будет размещать там свои силы, чтобы давить на Польшу, Литву и другие страны.

Минобороны Беларуси провело в январе учения территориальных войск

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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