Демченко сообщил об обстановке на границе с Беларусью: есть ли угроза?

На границе с Беларусью нестандартных ситуаций, или изменения обстановки не отмечается. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Рядом нашей границы каких-то нестандартных ситуаций, или изменения обстановки, в том числе по перемещению техники или личного состава из подразделений армии Беларуси, мы не отмечаем

По его словам, Беларусь пытаясь перебросить ответственность на Украину, подыгрывая России, постоянно будет проводить разного рода учения, как это было в январе и предыдущие годы.

Сейчас происходит проверка боеготовности отдельных частей и подразделений армии Беларуси, но наша задача наблюдать за тем на сколько ситуация может меняться и это делают подразделения разведки, Госпогранслужбы, Минобороны, и быть готовым к развитию любых ситуаций