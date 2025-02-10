Демченко повідомив про обстановку на кордоні з білоруссю: чи є загроза?
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про відсутність нестандартних ситуацій на кордоні з Білоруссю. Триває перевірка боєготовності білоруських військ, українські силовики ведуть спостереження за ситуацією.
На кордоні з білоруссю нестандартних ситуацій, або зміни обстановки не відмічається. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Поряд нашого кордону якихось нестандартних ситуацій, або зміни обстановки, в тому числі щодо переміщення техніки чи особового складу з підрозділів армії білорусі, ми не відмічаємо
За його словами, білорусь намагаючись перекинути відповідальність на Україну, підігруючи росії, постійно буде проводити різного роду навчання, як це було в січні й попередні роки.
Зараз відбувається перевірка боєготовності окремих частин та підрозділів армії білорусі, але наше завдання спостерігати за тим на скільки ситуація може змінюватися й це роблять підрозділи розвідки, Держприкордонслужби, Міноборони, й бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій
Доповнення
5 лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може активніше використовувати білорусь для загроз сусіднім країнам. За його словами, навесні, влітку або восени путін розміщуватиме там свої сили, щоб тиснути на Польщу, Литву та інші країни.
Міноборони білорусі провело в січні навчання територіальних військ.