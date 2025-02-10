Демченко повідомив про обстановку на кордоні з білоруссю: чи є загроза?

На кордоні з білоруссю нестандартних ситуацій, або зміни обстановки не відмічається. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Поряд нашого кордону якихось нестандартних ситуацій, або зміни обстановки, в тому числі щодо переміщення техніки чи особового складу з підрозділів армії білорусі, ми не відмічаємо

За його словами, білорусь намагаючись перекинути відповідальність на Україну, підігруючи росії, постійно буде проводити різного роду навчання, як це було в січні й попередні роки.

Зараз відбувається перевірка боєготовності окремих частин та підрозділів армії білорусі, але наше завдання спостерігати за тим на скільки ситуація може змінюватися й це роблять підрозділи розвідки, Держприкордонслужби, Міноборони, й бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій