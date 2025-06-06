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Дело трех министров обороны времен януковича: следствию известно, где они находятся

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Следствию известно, где скрываются экс-министры обороны времен Януковича, которых подозревают в госизмене. Ежель в беларуси, Саламатин в Крыму, Лебедев скрывается в подмосковье.

Дело трех министров обороны времен януковича: следствию известно, где они находятся

Следствию известно, где находятся министры обороны Украины времен виктора януковича, а именно: Михаил Ежель, Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, которого подозревают в снижении боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также существенном ослаблении обороноспособности государства. Они прячутся в беларуси, Крыму и подмосковье. Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Следствию известно, где находятся те, кто на сегодня подозреваются в государственной измене. Следствию известно, что человек, который занимал должность министра обороны Украины с марта 2010 года по февраль 2012 года (Михаил Ежель - ред.) сейчас в беларуси

- сказала Сапьян.

По ее словам, его преемник, который занимал должность министра обороны с февраля 2012 года по декабрь 2012 года во временно оккупированном Крыму.

Последний министр обороны времен януковича, который занимал должность с декабря 2012 года по февраль 2014 года (Павел Лебедев - ред.) в подмосковье - сообщила Сапьян.

Справка

Во время президентства виктора януковича министром обороны Украины был Павел Валентинович Лебедев. Он занимал эту должность с 24 декабря 2012 по 27 февраля 2014 года.

До этого, с 8 февраля 2012 по 24 декабря 2012 года, министром обороны был Дмитрий Саламатин, а еще раньше, с 11 марта 2010 по 8 февраля 2012 года - Михаил Ежель. 

Дополнение

ГБР сообщило о подозрении трем министрам обороны времен Януковича из-за действий которых Украина потеряла сотни единиц критически важного вооружения.

По данным источников УНН, речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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