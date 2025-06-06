Єжель, Саламатін, Лебедєв: трьом міністрам оборони часів Януковича повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Віктора Януковича, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних Сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР зібрали докази протиправних дій трьох колишніх міністрів оборони України часів Віктора Януковича, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних Сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави

За даними джерел УНН, мова йде про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.

Повідомляється, що у період з березня 2010 року по лютий 2014 року, нехтуючи вимогами Конституції та законів України, а також усвідомлюючи системні загрози з боку російської федерації, зазначені посадовці замість виконання завдань зі зміцнення оборонного потенціалу країни, вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння Збройних Сил України.

За розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема:

Усе це озброєння та техніка були вкрай необхідними для Збройних Сил України на початку збройної агресії російської федерації у 2014 році та залишаються критично важливими сьогодні. Комплекс проведених процесуальних дій та судових військових експертиз підтвердив необґрунтованість управлінських рішень, прийнятих кожним із колишніх міністрів оборони, а також встановив прямий причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями та негативними наслідками для боєготовності та обороноздатності держави