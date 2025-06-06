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Єжель, Саламатін, Лебедєв: трьом міністрам оборони часів Януковича повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

ДБР повідомило про підозру трьом колишнім міністрам оборони часів Януковича. Їх підозрюють у зниженні боєздатності ЗСУ шляхом відчуження військової техніки в період з 2010 по 2014 рік.

Єжель, Саламатін, Лебедєв: трьом міністрам оборони часів Януковича повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Віктора Януковича, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних Сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР зібрали докази протиправних дій трьох колишніх міністрів оборони України часів Віктора Януковича, які призвели до зниження боєготовності та боєздатності Збройних Сил України, а також до суттєвого послаблення обороноздатності держави 

- йдеться в повідомленні.

За даними джерел УНН, мова йде про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.

Повідомляється, що у період з березня 2010 року по лютий 2014 року, нехтуючи вимогами Конституції та законів України, а також усвідомлюючи системні загрози з боку російської федерації, зазначені посадовці замість виконання завдань зі зміцнення оборонного потенціалу країни, вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння Збройних Сил України.

Таким чином вони сприяли послабленню обороноздатності держави та фактично надали допомогу іноземній державі у проведенні підривної діяльності проти України 

- додали в ДБР.

За розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема:

  • сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем;
    • десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;
      • сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;
        • десятки бойових літаків та вертольотів;
          • тисячі ракет;
            • мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

              Усе це озброєння та техніка були вкрай необхідними для Збройних Сил України на початку збройної агресії російської федерації у 2014 році та залишаються критично важливими сьогодні. Комплекс проведених процесуальних дій та судових військових експертиз підтвердив необґрунтованість управлінських рішень, прийнятих кожним із колишніх міністрів оборони, а також встановив прямий причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями та негативними наслідками для боєготовності та обороноздатності держави 

              - зазначили в ДБР.

              Нагадаємо

              Працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника ДПСУ на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України.

              Павло Башинський

              Павло Башинський

              ПолітикаКримінал та НП
              Збройні сили України
              Україна
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