Полковник ДПСУ намагався підкупити голову ВЛК, щоб уникнути фронту: його затримали
Київ • УНН
Полковник ДПСУ запропонував хабар голові ВЛК за фіктивний діагноз, щоб не потрапити в зону бойових дій. Йому та медсестрі повідомлено про підозру, загрожує до 8 років в'язниці.
Працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника ДПСУ на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
За даними слідства, командир однієї з військових частин через посередницю-медсестру передав 2 тисячі доларів США голові ВЛК за проходження комісії без його участі. Він просив знайти в нього легку хворобу, яка б дозволяла не переводити його у зону бойових дій.
Полковнику Державної прикордонної служби оголошено про підозру у передачу неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах (ч. 3 ст. 369 КК України). Медичній сестрі також повідомлено про підозру у пособництві в наданні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).
Якщо їхню провину буде доведено у суді, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо
ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Це сталось, коли він виходив з Печерського районного суду Києва