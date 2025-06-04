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Полковник ДПСУ намагався підкупити голову ВЛК, щоб уникнути фронту: його затримали

Київ • УНН

 • 2558 перегляди

Полковник ДПСУ запропонував хабар голові ВЛК за фіктивний діагноз, щоб не потрапити в зону бойових дій. Йому та медсестрі повідомлено про підозру, загрожує до 8 років в'язниці.

Полковник ДПСУ намагався підкупити голову ВЛК, щоб уникнути фронту: його затримали

Працівники Державного бюро розслідувань викрили полковника ДПСУ на наданні хабаря голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

За даними слідства, командир однієї з військових частин через посередницю-медсестру передав 2 тисячі доларів США голові ВЛК за проходження комісії без його участі. Він просив знайти в нього легку хворобу, яка б дозволяла не переводити його у зону бойових дій.

Полковнику Державної прикордонної служби оголошено про підозру у передачу неправомірної вигоди службовій особі, щоб вона, використовуючи своє службове становище, зробила щось у його інтересах (ч. 3 ст. 369 КК України). Медичній сестрі також повідомлено про підозру у пособництві в наданні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Якщо їхню провину буде доведено у суді, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо

ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Це сталось, коли він виходив з Печерського районного суду Києва

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Державна прикордонна служба України
Київ
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