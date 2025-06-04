Полковник ГПСУ пытался подкупить председателя ВВК, чтобы избежать фронта: его задержали
Киев • УНН
Полковник ГПСУ предложил взятку председателю ВВК за фиктивный диагноз, чтобы не попасть в зону боевых действий. Ему и медсестре сообщено о подозрении, грозит до 8 лет тюрьмы.
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили полковника ГПСУ на даче взятки председателю военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
По данным следствия, командир одной из воинских частей через посредницу-медсестру передал 2 тысячи долларов США председателю ВВК за прохождение комиссии без его участия. Он просил найти у него легкую болезнь, которая бы позволяла не переводить его в зону боевых действий.
Полковнику Государственной пограничной службы объявлено о подозрении в передаче неправомерной выгоды должностному лицу, чтобы оно, используя свое служебное положение, сделало что-то в его интересах (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Медицинской сестре также сообщено о подозрении в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).
Если их вина будет доказана в суде, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним
ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. Это произошло, когда он выходил из Печерского районного суда Киева