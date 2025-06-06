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Ежель, Саламатин, Лебедев: трем министрам обороны времен Януковича сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

ГБР сообщило о подозрении трем бывшим министрам обороны времен Януковича. Их подозревают в снижении боеспособности ВСУ путем отчуждения военной техники в период с 2010 по 2014 год.

Ежель, Саламатин, Лебедев: трем министрам обороны времен Януковича сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем министрам обороны времен Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также к существенному ослаблению обороноспособности государства, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР собрали доказательства противоправных действий трех бывших министров обороны Украины времен Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также к существенному ослаблению обороноспособности государства 

- говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.

Сообщается, что в период с марта 2010 года по февраль 2014 года, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, а также осознавая системные угрозы со стороны российской федерации, указанные должностные лица вместо выполнения задач по укреплению оборонного потенциала страны, принимали меры по отчуждению военной техники и вооружения Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, они способствовали ослаблению обороноспособности государства и фактически оказали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины 

- добавили в ГБР.

По распоряжениям указанных должностных лиц было безосновательно продано боеспособное вооружение и военная техника, в частности:

  • сотни единиц танков, бронетехники и артиллерийских систем;
    • десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
      • сотни единиц гусеничной и колесной техники;
        • десятки боевых самолетов и вертолетов;
          • тысячи ракет;
            • миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров.

              Все это вооружение и техника были крайне необходимы для Вооруженных Сил Украины в начале вооруженной агрессии российской федерации в 2014 году и остаются критически важными сегодня. Комплекс проведенных процессуальных действий и судебных военных экспертиз подтвердил необоснованность управленческих решений, принятых каждым из бывших министров обороны, а также установил прямую причинно-следственную связь между их действиями и негативными последствиями для боеготовности и обороноспособности государства 

              - отметили в ГБР.

              Напомним

              Работники Государственного бюро расследований разоблачили полковника ГПСУ на предоставлении взятки председателю военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины.

              Павел Башинский

              Павел Башинский

              политикаКриминал и ЧП
              Вооруженные силы Украины
              Украина
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