Ежель, Саламатин, Лебедев: трем министрам обороны времен Януковича сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем министрам обороны времен Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также к существенному ослаблению обороноспособности государства, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР собрали доказательства противоправных действий трех бывших министров обороны Украины времен Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также к существенному ослаблению обороноспособности государства - говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.

Сообщается, что в период с марта 2010 года по февраль 2014 года, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, а также осознавая системные угрозы со стороны российской федерации, указанные должностные лица вместо выполнения задач по укреплению оборонного потенциала страны, принимали меры по отчуждению военной техники и вооружения Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, они способствовали ослаблению обороноспособности государства и фактически оказали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины - добавили в ГБР.

По распоряжениям указанных должностных лиц было безосновательно продано боеспособное вооружение и военная техника, в частности:

сотни единиц танков, бронетехники и артиллерийских систем;

десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

сотни единиц гусеничной и колесной техники;

десятки боевых самолетов и вертолетов;

тысячи ракет;

миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров.

Все это вооружение и техника были крайне необходимы для Вооруженных Сил Украины в начале вооруженной агрессии российской федерации в 2014 году и остаются критически важными сегодня. Комплекс проведенных процессуальных действий и судебных военных экспертиз подтвердил необоснованность управленческих решений, принятых каждым из бывших министров обороны, а также установил прямую причинно-следственную связь между их действиями и негативными последствиями для боеготовности и обороноспособности государства - отметили в ГБР.

Напомним

Работники Государственного бюро расследований разоблачили полковника ГПСУ на предоставлении взятки председателю военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины.