Ежель, Саламатин, Лебедев: трем министрам обороны времен Януковича сообщили о подозрении
Киев • УНН
ГБР сообщило о подозрении трем бывшим министрам обороны времен Януковича. Их подозревают в снижении боеспособности ВСУ путем отчуждения военной техники в период с 2010 по 2014 год.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем министрам обороны времен Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также к существенному ослаблению обороноспособности государства, передает УНН со ссылкой на ГБР.
Работники ГБР собрали доказательства противоправных действий трех бывших министров обороны Украины времен Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также к существенному ослаблению обороноспособности государства
По данным источников УНН, речь идет о Михаиле Ежеле, Дмитрии Саламатине и Павле Лебедеве.
Сообщается, что в период с марта 2010 года по февраль 2014 года, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, а также осознавая системные угрозы со стороны российской федерации, указанные должностные лица вместо выполнения задач по укреплению оборонного потенциала страны, принимали меры по отчуждению военной техники и вооружения Вооруженных Сил Украины.
Таким образом, они способствовали ослаблению обороноспособности государства и фактически оказали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины
По распоряжениям указанных должностных лиц было безосновательно продано боеспособное вооружение и военная техника, в частности:
- сотни единиц танков, бронетехники и артиллерийских систем;
- десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
- сотни единиц гусеничной и колесной техники;
- десятки боевых самолетов и вертолетов;
- тысячи ракет;
- миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров.
Все это вооружение и техника были крайне необходимы для Вооруженных Сил Украины в начале вооруженной агрессии российской федерации в 2014 году и остаются критически важными сегодня. Комплекс проведенных процессуальных действий и судебных военных экспертиз подтвердил необоснованность управленческих решений, принятых каждым из бывших министров обороны, а также установил прямую причинно-следственную связь между их действиями и негативными последствиями для боеготовности и обороноспособности государства
Напомним
Работники Государственного бюро расследований разоблачили полковника ГПСУ на предоставлении взятки председателю военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений Государственной пограничной службы Украины.