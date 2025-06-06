Справа трьох міністрів оборони часів януковича: слідству відомо, де вони перебувають

Слідчим відомо, де перебувають міністри оборони України часів віктора януковича, а саме: Михайло Єжель, Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, який підозрюють у зниженні боєготовності та боєздатності Збройних Сил України, а також суттєвому послабленні обороноздатності держави. Вони ховаються в білорусі, Криму та підмосков'ї. Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

Слідству відомо, де перебувають ті хто на сьогодні підозрюються у державній зраді. Слідству відомо, що людина яка обіймала посаду міністра оборони України з березня 2010 року по лютий 2012 року (Михайло Єжель - ред.) наразі в білорусі - сказала Сап’ян.

За її словами, його наступник, який обіймав посаду міністра оборони з лютого 2012 року по грудень 2012 року в тимчасово окупованому Криму.

Останній міністр оборони часів януковича, який обіймав посаду з грудня 2012 року по лютий 2014 року (Павло Лебедєв - ред.) в підмосков'ї - повідомила Сап’ян.

Довідка

Під час президентства віктора януковича міністром оборони України був Павло Валентинович Лебедєв. Він обіймав цю посаду з 24 грудня 2012 по 27 лютого 2014 року.

До цього, з 8 лютого 2012 по 24 грудня 2012 року, міністром оборони був Дмитро Саламатін, а ще раніше, з 11 березня 2010 по 8 лютого 2012 року - Михайло Єжель.

Доповнення

ДБР повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів Януковича через дії яких Україна втратила сотні одиниць критичного важливого озброєння.

За даними джерел УНН, мова йде про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна та Павла Лебедєва.