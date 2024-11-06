Дело руководителей банка «Финансы и Кредит», которые растратили более 600 млн гривен, направлено в суд
Киев • УНН
Председателя правления и двух заместителей банка «Финансы и Кредит» обвиняют в создании преступной организации. Через подконтрольные компании они незаконно вывели из банка более 608 млн грн.
Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО "Банк „Финансы и Кредит" и 2 его заместителей по фактам участия в преступной организации и растраты вверенного им имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Участники преступной организации, будучи членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь созданное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не имело в собственности какого-либо имущества
Согласно данным расследования, в дальнейшем участники преступной организации изготавливали внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.
По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также являются подконтрольными членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей.
Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического владельца АО "Банк „Финансы и Кредит" по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Напомним
Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк „Финансы и Кредит" сообщили о подозрении в хищении почти 560,5 млн грн в интересах владельца - экс-олигарха Константина Жеваго.
В январе прошлого года суд в Шамбери на востоке Франции согласился освободить Жеваго под залог 1 миллион евро (1,05 миллиона долларов).
Дело "Банка "Финансы и Кредит": экс-замглавы правления подозревают в хищении около полумиллиарда14 ноября 2023, 08:45 • 59358 просмотров