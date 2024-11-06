Дело руководителей банка «Финансы и Кредит», которые растратили более 600 млн гривен, направлено в суд

ukenru
Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
14:59 • 38168 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
13:36 • 69707 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
11:47 • 68963 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения
11:25 • 80613 просмотра

Дело главного юриста НБУ: признание потерпевших открывает путь к вручению подозрения

Эксклюзив
Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
5 ноября 2024, 15:41 • 122397 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

Эксклюзив
В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
5 ноября 2024, 14:10 • 134905 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
4 ноября 2024, 14:02 • 157061 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
4 ноября 2024, 12:50 • 174572 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 159112 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 145924 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что собирается "остановить войны"

Трамп заявил, что собирается "остановить войны"

08:11 • 41363 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

08:36 • 31758 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 57982 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 86724 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 73214 просмотра
публикации
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

16:06 • 11400 просмотра
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
Эксклюзив

14:59 • 38168 просмотра
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
Эксклюзив

13:36 • 69707 просмотра
«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

«Надо более детально изучать». Руководительница АРМА Дума просит антикоррупционных экспертов не критиковать ее работу

12:41 • 73214 просмотра
Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

12:00 • 86724 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

10:02 • 57982 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 126753 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 131811 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 150395 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 154217 просмотра
Актуальное
Дело руководителей банка «Финансы и Кредит», которые растратили более 600 млн гривен, направлено в суд

Дело руководителей банка «Финансы и Кредит», которые растратили более 600 млн гривен, направлено в суд

Киев  •  УНН

16:28 • 119 просмотра

Read in English

Председателя правления и двух заместителей банка «Финансы и Кредит» обвиняют в создании преступной организации. Через подконтрольные компании они незаконно вывели из банка более 608 млн грн.

Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления АО "Банк „Финансы и Кредит" и 2 его заместителей по фактам участия в преступной организации и растраты вверенного им имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Участники преступной организации, будучи членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь созданное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не имело в собственности какого-либо имущества

- говорится в сообщении.

Согласно данным расследования, в дальнейшем участники преступной организации изготавливали внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.

По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также являются подконтрольными членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического владельца АО "Банк „Финансы и Кредит" по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Напомним

Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк „Финансы и Кредит" сообщили о подозрении в хищении почти 560,5 млн грн в интересах владельца - экс-олигарха Константина Жеваго.

В январе прошлого года суд в Шамбери на востоке Франции согласился освободить Жеваго под залог 1 миллион евро (1,05 миллиона долларов). 

Дело "Банка "Финансы и Кредит": экс-замглавы правления подозревают в хищении около полумиллиарда14 ноября 2023, 08:45 • 59358 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
ukrainaУкраина