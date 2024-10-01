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Справа банку "Фінанси і Кредит": судитимуть колишніх топпосадовців банку

Справа банку "Фінанси і Кредит": судитимуть колишніх топпосадовців банку

Київ • УНН

 • 12519 перегляди

Завершено розслідування щодо екскерівників банку "Фінанси та Кредит", підозрюваних у розтраті 608 млн грн. Справу передадуть до суду після ознайомлення захисту з матеріалами.

Завершено досудове розслідування щодо колишніх топпосадовців банку "Фінанси та Кредит", які підозрюються у розтраті понад 608 млн грн фінустанови. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку "Фінанси та Кредит". Вони підозрюються у розтраті майна банку у складі злочинної організації на суму понад 608 мільйонів гривень

- йдеться в повідомленні.

Наразі розпочато ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, після чого справу буде передано до суду.

Зазначається, що у ході розслідування встановлено, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував протиправну схему кредитування підконтрольних йому компаній для виведення коштів банківської установи на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами.

"Лише по одному з епізодів злочинної діяльності збитки банку, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, склали понад 608 мільйонів гривень", - інформує ДБР.

Також повідомляється, що учасники злочинної організації намагалися придати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів, одержаних внаслідок оборудки. Для цього вони протягом 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 КК України (участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією), а також ст. 191 КК України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації).

Офіс Генпрокурора зазначає, що триває розслідування стосовно фактичного власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Доповнення

Колишньому заступнику голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" повідомили про підозру у розкраданні майже 560,5 млн грн в інтересах власника – ексолігарха Костянтина Жеваго.

У січні минулого року суд у Шамбері на сході Франції погодився звільнити Жеваго під заставу 1 мільйон євро (1,05 мільйона доларів). 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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