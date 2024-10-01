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Дело банка "Финансы и Кредит": будут судить бывших топ должностных лиц банка

Дело банка "Финансы и Кредит": будут судить бывших топ должностных лиц банка

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 07:54  •  5415 просмотра

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Завершено расследование в отношении экс руководителей банка "Финансы и Кредит", подозреваемых в растрате 608 млн грн. дело передадут в суд после ознакомления защиты с материалами.

Завершено досудебное расследование в отношении бывших топ должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые подозреваются в растрате более 608 млн грн финучреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР при процессуальном руководстве офиса Генпрокурора завершили расследование уголовного производства в отношении бывших топ-чиновников банка "Финансы и Кредит". Они подозреваются в растрате имущества банка в составе преступной организации на сумму более 608 миллионов гривен

- говорится в сообщении.

Сейчас начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд.

Отмечается, что в ходе расследования установлено, что один из акционеров банка в период с 2007 по 2015 год организовал противоправную схему кредитования подконтрольных ему компаний для вывода средств банковского учреждения на оффшорные компании для их дальнейшей легализации. Функционирование схемы обеспечивалось подконтрольными и лояльными акционеру чиновниками банка и доверенными лицами.

"Лишь по одному из эпизодов преступной деятельности убытки банка, из - за кредитования подконтрольной акционеру компании, составили более 608 миллионов гривен", - информирует ГБР.

Также сообщается, что участники преступной организации пытались передать своим действиям вид законности и замаскировать противоправное происхождение средств, полученных в результате сделки. Для этого они в течение 5 лет заключили в основной кредитный договор более сотни дополнительных соглашений, которыми постепенно и безосновательно увеличили заемщику кредитный лимит. Банк при этом не получил какого-либо ликвидного залога.

Бывшие чиновники банка подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 255 УК Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией), а также ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в составе преступной организации).

Офис Генпрокурора отмечает, что продолжается расследование в отношении фактического владельца АО "Банк "Финансы и Кредит" по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Дополнение

Бывшему заместителю председателя правления АО "Банк" Финансы и Кредит" сообщили о подозрении в хищении почти 560,5 млн грн в интересах владельца – эксолигарха Константина Жеваго.

В январе прошлого года суд в Шамбере на востоке Франции согласился освободить Жеваго под залог 1 миллион евро (1,05 миллиона долларов). 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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