Суд у Франції випустив Жеваго під заставу в 1 млн євро до слухання у справі про екстрадицію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Французький суд ухвалив рішення звільнити екс-нардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго під заставу в 1 млн євро напередодні слухань у справі про екстрадицію в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Суд у Шамбері на сході Франції погодився звільнити Жеваго під заставу 1 мільйон євро (1,05 мільйона доларів).
Суд додав, що Жеваго, який не може залишити Францію, має передати владі свої два паспорти, відзначатись у місцевій поліції тричі на тиждень та відповідати на судові виклики.
Доповнення
Раніше французький суд переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції екс-нардепа Костянтина Жеваго до України.
У 2021 році екс-нардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Жеваго оголосили у міжнародний розшук.
Пізніше суд його заочно заарештував.
Як писав УНН, французькі правоохоронці затримали екс-нардепа, акціонера банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.
Французький суд виніс рішення про екстрадиційний арешт українського екс-нардепа Костянтина Жеваго.
Він перебуватиме під арештом, поки правоохоронні органи Франції розглядають екстрадиційний запит України щодо його видачі.