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Жеваго затримали у Куршевелі, готуються документи для екстрадиції - ДБР

Жеваго затримали у Куршевелі, готуються документи для екстрадиції - ДБР

Київ • УНН

 • 412319 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель, готуються документи для екстрадиції. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Цитата

«За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного, працівники Бюро у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора провели величезну роботу.

«Серед іншого, слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екснардепа до 38 країн. Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит», - інформує ДБР.

Зазначається, що після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

«Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері. На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну», - йдеться в повідомленні.

У ДБР нагадали, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку, вказали у ДБР.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Доповнення

У 2021 році екснардепа Жеваго оголосили в міжнародний розшук.

Згодом суд його заочно заарештував.

Українські Національні Новини

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